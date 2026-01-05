Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da 74 hafız için icazet töreni düzenlendi

        Diyarbakır'da eğitimlerini tamamlayan 74 hafız için icazet töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 19:08 Güncelleme: 05.01.2026 - 19:27
        Diyarbakır'da eğitimlerini tamamlayan 74 hafız için icazet töreni yapıldı.

        Merkez Bağlar İlçe Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için Hacı Abdurrahman Enç Camisi'nde düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

        Törene katılan Vali Murat Zorluoğlu, konuşmasında, hafızlığın İslam toplumundaki önemine değinerek, hafızları ve ailelerini tebrik etti.

        Zorluoğlu, hafızlığın büyük bir emek ve fedakarlık gerektirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Kur'an'ı hıfzetmenin yanında sizler, tefsir, hadis, kelam ve fıkıh gibi ilimlerle kendini donatan bireyler olarak milletimize ve ümmetimize çok daha büyük hizmetlerde de bulunacaksınız. Emekleriyle, gayretleriyle ve fedakarlıklarıyla sizleri yetiştiren kıymetli hocalarımıza gönülden şükranlarımı sunuyorum, sizlere her daim destek olan anne ve babalarınıza tebrik ediyorum. Yüce Allah birliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin."

        Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar da hafızların Kur'an'ın emanet edildiği kullar olduğunu belirtti.

        Türkiye'de hafızlık eğitiminin yaygın bir şekilde sürdüğünü ifade eden Hazırlar, "Geçtiğimiz yıl ülke genelinde 14 bin 600 yavrumuz hafızlık belgesi aldı. Halihazırda Kur'an kurslarımızda 91 bin 376 yavrumuz hafızlık eğitimine devam ediyor. Elhamdülillah ne kadar şükür etsek, ne kadar hamd etsek azdır." dedi.

        Hazırlar, Diyanet İşleri Başkanlığının hafızlık eğitiminin yanı sıra Kur'an'ın anlaşılmasına yönelik çalışmalara da önem verdiğini vurguladı.

        Diyarbakır'da 4-6 yaş Kur'an kurslarının yaygın olduğunu dile getiren Hazırlar, şöyle konuştu:

        "Bu kurslar, milli ve manevi değerlerimizin çocuklarımıza kazandırıldığı çok kıymetli eğitim merkezleridir. Şu an yaklaşık 220 bin yavrumuz bu kurslarda eğitim görmekte. Bugüne kadar ise 1,5 milyon çocuk bu kurslardan mezun olmuştur."

        İl Müftüsü Celal Büyük ve Bağlar İlçe Müftüsü Mahmut Yıldızbaş da burada birer konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından hafızlara icazet belgeleri takdim edildi.

        Törene, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Bağlar Kaymakamı Necdet Özdemir, Medrese Alimleri Vakfı Başkanı Tayyip Elçi, din görevlileri, hafızların aileleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

