Elazığ, Bingöl, Siirt ve Şırnak'ta kar nedeniyle 411 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Elazığ, Bingöl, Siirt ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 411 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle merkezde 4, ilçelerden Baskil'de 20, Maden'de 12, Karakoçan'da 30, Kovancılar'da 16, Palu'da 5 ve Sivrice'de 18 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı 105 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Bingöl

Bingöl'de kar yağışı nedeniyle merkezde 43, ilçelerden Adaklı'da 24, Genç'te 40, Karlıova'da 24, Kiğı'da 25, Solhan'da 23, Yayladere'de 3 ve Yedisu'da 6 olmak üzere 188 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolların ulaşıma açılması için 115 personelle ve 54 araçla çalışma yürütülüyor.

- Siirt

Siirt'in Şirvan, Eruh ve Pervari ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 99 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Şirvan'da 55, Eruh'ta 25 ve Pervari'de ise 19 köy ve mezra yoluna ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri köy ve mezra yollarının açılması, Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri de sorumluluk ağındaki yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Şırnak

Kentte dün başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle merkeze bağlı 3, ilçelerden Uludere'de 3 ve Beytüşşebap'ta 13 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, 19 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreyi geçtiği kent merkezinde belediye ekipleri, ana ve ara arterlerde kar temizleme ve küreme çalışması yapıyor.