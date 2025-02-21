Abdullah Zeydan'a verilen 3 yıl 9 ay hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı:

İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a yeniden yargılanması sonucu 3 yıl 9 ay hapis cezası verilen davanın gerekçeli kararı hazırlandı.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 11 Şubat'taki karar duruşmasında, tutuksuz sanık Zeydan'a "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmeye teşebbüs" suçundan verilen 3 yıl 9 ay hapis cezasına ilişkin 18 sayfalık gerekçeli karar yazıldı.

Gerekçeli kararda, sanık Zeydan ve bazı tanıkların ifadeleri ile bilirkişi raporuna yer verildi.

Kararda, "Sanık Zeydan'ın özel güvenlik bölgesi ilan edilen ve bölücü terör örgütü mensuplarına karşı operasyon yapılan Varagöz mevkisine beraberindeki kişilerle gitmek istemesiyle, burada terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan operasyonları zayıflatmak istediğinden şüphe duyulmadığı anlaşılmaktadır." denildi.

"Sanık hakkında her ne kadar terör örgütü üyesi olmak suçundan cezalandırılması talebiyle iddianame tanzim edilmiş ve iddianamenin kabulüyle kamu davası açılmış ise de Zeydan'ın eylemlerinde sıklık gözlemlenmemesi ve hiyerarşik yapıya dahil olduğuna dair cezalandırılması için yeterli her türlü şüpheden uzak somut delil elde edilememesi nedeniyle sanığın eyleminin 'terör örgütüne yardım etmek suretiyle üye olmak' suçu olduğu mahkeme tarafından kabul edilmiş, sanığın doğrudan 'üye' olmaktan dolayı cezalandırılması cihetine gidilmeden hüküm kurulmuştur." ifadelerine yer verilen kararda, sanığın dinlenen tanık beyanlarından anlaşıldığı üzere yasaklı bölgeye ulaşmasına izin verilmeyerek durdurulduğu ve eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığının anlaşıldığı belirtildi.

Gerekçeli kararın değerlendirme ve sonuç kısmında şöyle denildi:

"Sanığa, 30 yılı aşkın süredir silahlı faaliyet gösteren, on binlerce mensubu bulunan, bugüne kadar 40 binden fazla vatandaşımızın ölümüne sebebiyet veren bir örgüte yardım etmeye çalışması nedeniyle, yardım edilmek istenen örgütün tehlikeliliği, devlet ve milletin bölünmez bütünlüğüne bugüne kadar verdiği zararın boyutu gözetilerek, alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle hapis cezası verilmiştir.