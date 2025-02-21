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        Diyarbakır'da kardan kapanan 69 kırsal mahallenin yolu ulaşıma açıldı

        DİYARBAKIR'da, kardan ulaşıma kapanan 69 kırsal mahallede 714 kilometre yol, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 16:18 Güncelleme: 21.02.2025 - 16:20
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        Diyarbakır'da kardan kapanan 69 kırsal mahallenin yolu ulaşıma açıldı
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        DİYARBAKIR’da, kardan ulaşıma kapanan 69 kırsal mahallede 714 kilometre yol, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

        Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kardan ulaşıma kapanan 69 kırsal mahallede 714 kilometre yol ulaşıma kapandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerinin 6 şantiyede, 100 personel, 62 ekiple çalışması sonucu ilçelerden Silvan’da 3 mahallede 19 kilometre, Dicle’de 18 mahallede 161 kilometre, Hani’de 24 mahallede 174 kilometre, Kulp’ta 14 mahallede 265 kilometre, Lice’de 10 mahallede 160 kilometre olmak üzere toplamda 69 kırsal mahallede 714 kilometre yol, ulaşıma açıldı. Kapalı durumdaki 11 kırsal mahalle yolunda ise çalışmalar sürüyor.

        Ekipler, yol açma çalışmasının yanı sıra Hani ilçesine bağlı kırsal Çukur Mahallesi yolunun kuzey cephesi ile Silvan’a bağlı kırsal Boyunlu Mahallesi’nde de tuzlama çalışması yaptı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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