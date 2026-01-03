Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da kar topu attıkları gerekçesiyle çocukları darbeden kişi gözaltına alındı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde araçlara kar topu attıkları gerekçesiyle çocukları darbeden sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 10:58 Güncelleme: 03.01.2026 - 10:58
        Diyarbakır'da kar topu attıkları gerekçesiyle çocukları darbeden kişi gözaltına alındı
        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde araçlara kar topu attıkları gerekçesiyle çocukları darbeden sürücü gözaltına alındı.

        Bağcılar Mahallesi'nde üst geçitte bulunan M.F.O. (15), B.D. (15) ve İ.H.E. (12) önceki gün attıkları kartopunun minibüsüne isabet ettiğini gerekçe gösteren şoför tarafından darbedildiklerini belirterek, şikayetçi oldu.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürücü Y.T. gözaltına alındı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

