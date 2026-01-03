Diyarbakır'da kar topu attıkları gerekçesiyle çocukları darbeden kişi gözaltına alındı

Bağcılar Mahallesi'nde üst geçitte bulunan M.F.O. (15), B.D. (15) ve İ.H.E. (12) önceki gün attıkları kartopunun minibüsüne isabet ettiğini gerekçe gösteren şoför tarafından darbedildiklerini belirterek, şikayetçi oldu.

