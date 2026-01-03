Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da kar üstünde defile düzenlendi

        Diyarbakır'da gelinlik üretimi ve satışı yapan bir firma, yeni koleksiyonunu kar üstünde düzenlediği defileyle tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 11:08 Güncelleme: 03.01.2026 - 11:08
        Diyarbakır'da kar üstünde defile düzenlendi
        Diyarbakır'da gelinlik üretimi ve satışı yapan bir firma, yeni koleksiyonunu kar üstünde düzenlediği defileyle tanıttı.

        Yoğun yağışın ardından kar kalınlığının 38 santimetreye ulaştığı kentte karla mücadele çalışmaları sürerken, kar renkli görüntülere de sahne oldu.

        Diyarbakır'da ürettiği gelinliklerin satışını yapan firma, hazırladığı yeni gelinlik ve nişanlık koleksiyonunu merkez Kayapınar ilçesindeki bir parkta defile düzenleyerek sergiledi.

        Defilede yeni tasarımlardan 6 beyaz gelinliği ve 3 kırmızı nişanlığı giyen mankenler, karla kaplı alanda yürüyerek yeni koleksiyonun bazı parçalarını tanıttı.

        Firmanın sahibi Mehmet Kaymak, AA muhabirine, uzun süredir moda sektöründe faaliyet gösterdiğini belirterek, bugün ise farklı bir projeyle mesleğine katkı sunmayı amaçladığını söyledi.

        Kentte yıllardır kar yağışına hasret kaldıklarını ifade eden Kaymak, Diyarbakır'da etkili olan karın kentte sevinçle karşılandığını belirtti.

        - "Karda ilk kez böyle bir etkinlik gerçekleştirdik"

        Kaymak, "Çocukluğumda böyle bir kar gördüm, şimdi yeniden görüyoruz. Bunun sevincini de bu şekilde bir defileyle taçlandırmak istedim. Bu benim adıma mutluluk verici bir an." dedi.

        Hava soğuk olmasına rağmen bu etkinliği gerçekleştirdiklerini dile getiren Kaymak, "Diyarbakır halkının da benim yaşadığım duyguları yaşadığını düşünüyorum. Kar, kentimize mutluluk ve sevinç getirdi. Biz de bu sevincin bir parçası olmak istedik. 2026 koleksiyonumuzu bu şekilde tanıttık. Kentimiz kadim bir şehir. Daha önce tarihi mekanlarda defileler yaptık. Karda ise ilk kez böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu da bizi ayrıca mutlu etti." diye konuştu.

        Defilede yer alan mankenlerden Sena Bucak, kar yağışıyla birlikte mutlu olduklarını söyledi.

        Bucak, uzun yıllar sonra Diyarbakır'da bu kadar yoğun bir kar yağışı görüldüğünü belirterek, "İnsanlar bu karı değerlendiriyor, evlerinin önünde vakit geçiriyor. Herkes çok mutlu. Biz de bu kar yağışını defile yaparak değerlendirdik." dedi.

        Etkinliğin heyecan verici olduğunu dile getiren Bucak, "Soğuğa rağmen içimizi ısıtan bir heyecan yaşadık. 2026'nın ilk defilesini bu kar heyecanıyla birleştirdik, çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

        Nalin Sever de etkinliğin kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu belirterek, şunları söyledi:

        "20 yaşındayım, Diyarbakır'da ilk defa bu kadar yoğun bir kar yağışına tanıklık ettim. Bu anı böyle güzel bir organizasyonla taçlandıran Mehmet Kaymak'a teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımla bu heyecanı yaşamak güzeldi, çok mutluyum. Soğuk havada defile yapmak başta zor gibi görünebilir ama o an heyecandan soğuğu hissetmiyorsunuz. Benim için çok heyecan verici oldu."

