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        Sokak köpeğinin saldırısına uğradı, bacağına 25 dikiş atıldı

        DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde evine giderken başıboş köpeğin saldırısına uğrayan Nurettin Tan (77), yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 16:22 Güncelleme: 21.02.2025 - 16:25
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        Sokak köpeğinin saldırısına uğradı, bacağına 25 dikiş atıldı
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        DİYARBAKIR’ın Yenişehir ilçesinde evine giderken başıboş köpeğin saldırısına uğrayan Nurettin Tan (77), yaralandı. Tan'ın bacağına 25 dikiş atıldı.

        Olay, 19 Şubat’ta akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi kırsal Dokuzçeltik Mahallesi’nde meydana geldi. Nurettin Tan, evine gittiği sırada başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan Nurettin Tan’ın bağırması üzerine çevredekiler yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Tan’ın bacağına 25 dikiş atıldı. Tan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

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