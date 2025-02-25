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        Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması Bölge Finali Diyarbakır'da yapıldı

        Diyarbakır'da düzenlenen İmam Hatip Okulları Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması Türkiye 8. Bölge Finali tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 15:57 Güncelleme: 25.02.2025 - 15:57
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        Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması Bölge Finali Diyarbakır'da yapıldı
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        Diyarbakır'da düzenlenen İmam Hatip Okulları Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması Türkiye 8. Bölge Finali tamamlandı.

        Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, Kayapınar Halk Kütüphanesi etkinlik salonunda düzenlenen bölge finaline 12 ilden 24 ortaokul ve lise öğrencisi katıldı.

        Yarışma organizasyon sorumlularından Kayapınar Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Haydar Korkmaz, bölge finaline katılan 24 öğrencinin ezan okuma konusunda maharetlerini sergilediğini dile getirdi.

        Yarışmayla amaçlarının öğrencilerin ezanı farklı makamlarda hoş bir sedayla okuyabilmelerini teşvik etmek olduğunu belirten Korkmaz, bölge finalinde birinci olan öğrencilerin Türkiye finaline katılacağını söyledi.

        Yarışmada ortaokul kategorisinde Bingöl Merkez İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammed Eymen Arğundoğan, lise kategorisinde Elazığ Hacı Hulisi Yahyagil Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Bedirhan Doğan birinci oldu.

        Yarışmayı, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Bünyamin Akyüz, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Adnan Hurata, Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayahan Subaşı, Sur İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir Enes, şube müdürleri, davetliler, öğretmen ve öğrenciler izledi.

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