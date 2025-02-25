Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması Bölge Finali Diyarbakır'da yapıldı

Yarışmayı, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Bünyamin Akyüz, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Adnan Hurata, Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayahan Subaşı, Sur İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir Enes, şube müdürleri, davetliler, öğretmen ve öğrenciler izledi.

Yarışmayla amaçlarının öğrencilerin ezanı farklı makamlarda hoş bir sedayla okuyabilmelerini teşvik etmek olduğunu belirten Korkmaz, bölge finalinde birinci olan öğrencilerin Türkiye finaline katılacağını söyledi.

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