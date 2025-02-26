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        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü ramazanda her gün 4 bin 300 kişiye iftar verecek

        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ramazanda Diyarbakır, Mardin, Bingöl ve Batman'da aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 4 bin 300 kişiye her gün iftar verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 15:59 Güncelleme: 26.02.2025 - 16:25
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        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü ramazanda her gün 4 bin 300 kişiye iftar verecek
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        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ramazanda Diyarbakır, Mardin, Bingöl ve Batman'da aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 4 bin 300 kişiye her gün iftar verilecek.

        Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2022'de organize edilmeye başlanan ve sonraki yıllarda ülke genelinde ramazanın her günü düzenlenen iftar programı, bu yıl 81 il ile Bosna Hersek, Kosova ve KKTC'de düzenlenecek.

        Bu kapsamda, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü, sorumluluk alanında bulunan Diyarbakır, Mardin, Bingöl ve Batman'da her gün toplam 4 bin 300 kişiye iftar verecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, ramazan ayı boyunca sorumluluk alanlarında yer alan 4 ilde aralarında öğrencilerin de yer aldığı 4 bin 300 kişiye iftar verileceğini bildirdi.

        Vakıflar Genel Müdürlüğünün ülke genelinde yürüttüğü iftar organizasyonunun vakıf kültürünün temelini oluşturan yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yaşatma amacı taşıdığını vurgulayan Demir, bu sofraların yalnızca yemek ikramından ibaret olmadığını, toplumsal birlikteliği ve paylaşma geleneğini güçlendirdiğini ifade etti.

        Demir, organizasyon kapsamında her gün Diyarbakır'da 1000, Batman'da 500, Bingöl'de 300, Mardin'deki Sultan Şeyh Musa Cami ve Külliyesi'nde 500 ve Mardin Artuklu Üniversitesinde eğitim gören 2 bin öğrenciye iftar verileceğini belirterek, "Özellikle üniversite öğrencilerini kapsayacak şekilde düzenlenen bu organizasyonun gençlerin ramazan ayının manevi atmosferini hep birlikte yaşamalarına vesile olacaktır. Ramazan, paylaşmanın ve dayanışmanın ayıdır. Sofralarımızı kurarken asırlardır süregelen vakıf geleneğini yaşatıyoruz. Bu yalnızca bir yemek organizasyonu değil, geçmişten bugüne aktarılan iyilik mirasının bir devamıdır." ifadelerini kullandı.

        Vakıfların çalışmasının, yalnızca tarihi eserlerin korunmasıyla sınırlı olmadığını, aynı zamanda toplumsal fayda sağlayan sosyal sorumluluk projelerini de yürüttüğünü vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

        "Diyarbakır'dan Mardin'e, Batman'dan Bingöl'e kadar pek çok cami, medrese, han, türbe ve çarşının restorasyonunu gerçekleştirerek geçmişin mirasını geleceğe taşıyoruz. Ancak vakıf kültürü yalnızca somut mirası değil, insan odaklı hayır işlerini de kapsar. Bu nedenle iftar sofralarından öğrenci burslarına, gıda kolisi dağıtımından çeşitli yardımlara kadar uzanan geniş bir alanda hizmet veriyoruz."

        Vakıf kurucularının vakfiyelerinde yer alan hayır şartlarının yüzyıllar boyunca kesintiye uğramadan bugünlere ulaştığını işaret eden Demir, şöyle devam etti:

        "Allah hepsinden razı olsun. Vakıfları kurarak hayır işlerine gelirler bağışlamışlar, biz de bu emaneti büyük bir sorumlulukla yaşatıyoruz. Ramazan ayı, birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren özel bir dönem. Bu sofralar vesilesiyle dayanışma duygusunu hep birlikte yaşıyoruz. Rabbim, tuttuğumuz oruçları kabul eylesin, ramazanın bereketinden istifade edenlerden olalım. İftar sofralarına katılacak herkese şimdiden şükranlarımı sunuyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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