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        Diyarbakır'da "Kadınlar İçin Eğitim ve Güçlendirme Projesi"nin tanıtımı yapıldı

        Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde "Kadınlar için Eğitim ve Güçlendirme Projesi"nin lansman programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 17:06 Güncelleme: 28.02.2025 - 17:06
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        Diyarbakır'da "Kadınlar İçin Eğitim ve Güçlendirme Projesi"nin tanıtımı yapıldı
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        Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde "Kadınlar için Eğitim ve Güçlendirme Projesi"nin lansman programı gerçekleştirildi.

        İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, proje hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Vali Murat Zorluoğlu, burada yaptığı konuşmada, projenin her bakımdan iyi düşünüldüğünü, planlandığını ve programlandığını söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan ettiğini anımsatan Zorluoğlu, aile denince akıllara gelen ilk unsurun kadın olduğunu ifade etti.

        Projenin hayırlı olması temennisinde bulunan Zorluoğlu, "Kadınlarımız ne kadar güçlü olursa ailelerimiz ve toplumumuz da o kadar güçlü olur. Bu tür projelerin sayısının artırılması lazım." dedi.

        Türkiye tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat'ın 28. yılı dolayısıyla değerlendirme yapan Zorluoğlu, "'28 Şubat bin yıl sürecek.' diyenler vardı. 10 yıl dahi sürmedi. 10 yıl içerisinde bunu söyleyenlerin tamamı tasfiye oldu. Arkasındaki irade, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesidir." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz da 28 Şubat'ın başörtülü analar ve kızların ezildiği, dindarlara kan kusturulduğu, Türk-Kürt demeden üniversitelilerin kapılardan kovulduğu, resmi kurumlara alınmadığı bir gün olduğunu kaydederek, bu süreçte zulme uğrayan herkesi saygıyla selamladığını belirtti.

        - "Kadınların güçlenmesiyle aile ve toplum güçlenecek"

        Her zaman kadınların hizmetinde olduğunu dile getiren AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman ise onların güçlenmesiyle aile ve toplumun güçleneceğini vurgulayarak, "Bu projeyle kadınlarımız sağlık, eğitim ve sosyal hakları konusunda bilinçlenecek. Eğitim programları, seminerler, saha ziyaretleri ve sosyal destek hizmetleriyle kadınlarımızın her zaman yanında olacağız, kadın istihdamını teşvik ederek onların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına katkıda bulunmaya devam edeceğiz." dedi.

        Proje Koordinatörü Eğil Kaymakamı Volkan Hülür'ün eşi Kübra Hülür de ailenin toplumun temel taşı olduğunu ifade etti.

        Kadın olmazsa aile ve toplumun eksik kalacağını aktaran Hülür, şöyle konuştu:

        "Biz Eğil'de okula gidemeyen, erken evlilikten dolayı mağdur olan kız çocuğu, çocuğu için her türlü bağımlılıkla mücadele ederken yalnızlık yaşayan anne görmek istemiyoruz. Kendisini çaresiz hisseden anne ve kadın görmek istemiyoruz. Biz onlara tüm kurumlarımızla ve uzman ekiplerimizle birlikte 'Devlet burada, senin yanında. Beraber her şeyi aşabiliriz.' demek istiyoruz."

        Vali Zorluoğlu ile beraberindekiler, daha sonra yapımı tamamlanan Eğil Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi, merkezde incelemelerde bulundu.

        Programa, Kaymakam Volkan Hülür, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, AK Parti İl Başkanı Ömer İleri, Vali Zorluoğlu'nun eşi Sevcan Zorluoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kadınlar katıldı.

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