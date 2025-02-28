Diyarbakır'da "Kadınlar İçin Eğitim ve Güçlendirme Projesi"nin tanıtımı yapıldı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde "Kadınlar için Eğitim ve Güçlendirme Projesi"nin lansman programı gerçekleştirildi.

İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, proje hakkında bilgilendirme yapıldı.

Vali Murat Zorluoğlu, burada yaptığı konuşmada, projenin her bakımdan iyi düşünüldüğünü, planlandığını ve programlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan ettiğini anımsatan Zorluoğlu, aile denince akıllara gelen ilk unsurun kadın olduğunu ifade etti.

Projenin hayırlı olması temennisinde bulunan Zorluoğlu, "Kadınlarımız ne kadar güçlü olursa ailelerimiz ve toplumumuz da o kadar güçlü olur. Bu tür projelerin sayısının artırılması lazım." dedi.

Türkiye tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat'ın 28. yılı dolayısıyla değerlendirme yapan Zorluoğlu, "'28 Şubat bin yıl sürecek.' diyenler vardı. 10 yıl dahi sürmedi. 10 yıl içerisinde bunu söyleyenlerin tamamı tasfiye oldu. Arkasındaki irade, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesidir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz da 28 Şubat'ın başörtülü analar ve kızların ezildiği, dindarlara kan kusturulduğu, Türk-Kürt demeden üniversitelilerin kapılardan kovulduğu, resmi kurumlara alınmadığı bir gün olduğunu kaydederek, bu süreçte zulme uğrayan herkesi saygıyla selamladığını belirtti.

- "Kadınların güçlenmesiyle aile ve toplum güçlenecek"

Her zaman kadınların hizmetinde olduğunu dile getiren AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman ise onların güçlenmesiyle aile ve toplumun güçleneceğini vurgulayarak, "Bu projeyle kadınlarımız sağlık, eğitim ve sosyal hakları konusunda bilinçlenecek. Eğitim programları, seminerler, saha ziyaretleri ve sosyal destek hizmetleriyle kadınlarımızın her zaman yanında olacağız, kadın istihdamını teşvik ederek onların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına katkıda bulunmaya devam edeceğiz." dedi.