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        Diyarbakır'da kaybolan kişinin cesedi Batman Çayı'nda bulundu

        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kayıp kişinin cesedi Batman Çayı'nda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 13:04 Güncelleme: 01.03.2025 - 13:04
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        Diyarbakır'da kaybolan kişinin cesedi Batman Çayı'nda bulundu
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        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kayıp kişinin cesedi Batman Çayı'nda bulundu.

        Silvan'da 25 Şubat'ta evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Yusuf Toy'un (25) yakınları durumu yetkililere bildirdi.

        Bunun üzerine yapılan araştırmada, bir kafenin güvenlik kamerası görüntüsünde Toy'un Batman Çayı'na doğru gittiğinin belirlenmesi üzerine bölgede arama çalışması yürütüldü.

        Polis, jandarma, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK), Kulp Belediyesi Arama Kurtarma (KUBAK) ve Kayapınar Belediyesi Arama Kurtarma (KAYBAK) ekiplerinin çalışması sonucu Toy'un cesedi çayda bulundu.

        Toy'un cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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