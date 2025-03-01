Diyarbakır'da kaybolan kişinin cesedi Batman Çayı'nda bulundu

Bunun üzerine yapılan araştırmada, bir kafenin güvenlik kamerası görüntüsünde Toy'un Batman Çayı'na doğru gittiğinin belirlenmesi üzerine bölgede arama çalışması yürütüldü.

Silvan'da 25 Şubat'ta evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Yusuf Toy'un (25) yakınları durumu yetkililere bildirdi.

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