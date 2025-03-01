Türk Kızılay Sur Şubesi'nden ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine destek

Diyarbakır'da Türk Kızılay Sur Şubesi, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda, giyim, sıcak yemek, ayakkabı, elektrikli soba, hijyen seti, elbise çeki ve nakdi yardım yaptı.

Türk Kızılay Sur Şube Başkanı Gülhan Sönmez, yaptığı açıklamada, yetim, öksüz, engelli ve yaşlılar başta olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere ulaşarak sıkıntılarını gidermeye çalıştıklarını belirtti.

Çalışmalar kapsamında Sur ilçesindeki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan ayı öncesi çeşitli yardımları ulaştırdıklarını kaydeden Sönmez, şunları kaydetti:

"Evleri ziyaret ederek gıda kolisi, giyim malzemesi, sıcak yemek, ayakkabı, elektrikli soba, hijyen seti, elbise çeki ve nakdi yardımları ulaştırdık. Kızılay olarak genellikle dezavantajlı grupta yer alan yetim ve öksüz çocuklar, tek başına kalan yaşlılar, hastalar, engelliler, ebeveynleri hükümlü olan çocuklar ve afetlerden etkilenen aileler başta olmak üzere yoksul vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit ederek sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz. Türk Kızılay 'Bu Ramazan da Kalbimiz Bir Soframız Bir' sloganıyla kampanya başlattı. Bu yıl da ihtiyaç sahiplerinin yanında olacağız. Kızılay olarak, hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle ilçemizdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşacağız. Gıda kolileri, ayni ve nakdi yardımlarla sofraları bereketlendireceğiz. Türk Kızılay Sur Şubesi olarak, ramazan ayı boyunca hayırsever vatandaşları bağış yapmaya davet ediyoruz."