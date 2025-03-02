Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır anneleri ramazanda da evlat nöbetini sürdürüyor

        Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, ramazan ayında da evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 16:30 Güncelleme: 02.03.2025 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır anneleri ramazanda da evlat nöbetini sürdürüyor
        ABONE OL

        Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, ramazan ayında da evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

        Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 2008'inci gününde devam ediyor.

        Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eski HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren annelerden Hatice Levent, kızı Fadime'nin yolunu gözlediğini belirtti.

        Eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını ifade eden Levent, "Fadime'mi almadan buradan gitmeyeceğim. Kızım eğer beni duyuyor, görüyorsan güvenlik güçlerine teslim ol. Seni çok özledim. Şu mübarek günlerin, ramazan ayının hürmetine bu çadırda yolunuzu gözlüyoruz." dedi.

        Anne Necibe Çifçi de oğlu Rojhat'a kavuşma umuduyla eyleme başladığını belirtti.

        Evlat acısının çok zor olduğunu anlatan Çifçi, "Evlat acısına artık dayanamıyoruz, yüreğimiz parçalandı." ifadesini kullandı.

        Çifçi, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunarak, "Gözümüz yolunuzda, dönün, gelin kavuşalım. Allah'ın izniyle devletin gücüyle size kavuşacağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cem Köksal serbest bırakıldı
        Cem Köksal serbest bırakıldı
        Maçta heyecan sürüyor
        Maçta heyecan sürüyor
        İkinci Timur Cihantimur vakasında kaza görüntüsü ortaya çıktı!
        İkinci Timur Cihantimur vakasında kaza görüntüsü ortaya çıktı!
        Satın aldıkları evlerinden atılacaklar!
        Satın aldıkları evlerinden atılacaklar!
        Sahte içkiyi anlamanın teknolojik yolu
        Sahte içkiyi anlamanın teknolojik yolu
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        İngiltere ve Fransa'dan savaşı bitirme planı
        İngiltere ve Fransa'dan savaşı bitirme planı
        Öldürdüğü iş insanının, başını ve kollarını kesip evi yaktı!
        Öldürdüğü iş insanının, başını ve kollarını kesip evi yaktı!
        Oruç tutarken enerjik kalmak için ne yapmalı?
        Oruç tutarken enerjik kalmak için ne yapmalı?
        Polat çifti serbest bırakıldı
        Polat çifti serbest bırakıldı
        Önce kalp masajı, 11 ay sonra da ameliyatla hayata bağladı
        Önce kalp masajı, 11 ay sonra da ameliyatla hayata bağladı
        Zelenskiy-Trump tartışmasına kim, ne dedi?
        Zelenskiy-Trump tartışmasına kim, ne dedi?
        Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Egemen Akkol
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Egemen Akkol
        Trump: ABD'ye gelen göçmen sayısı en düşük seviyede
        Trump: ABD'ye gelen göçmen sayısı en düşük seviyede
        "Kemal Sunal sayesinde beni sevdiler"
        "Kemal Sunal sayesinde beni sevdiler"
        İşte en çok kazanan oyuncular
        İşte en çok kazanan oyuncular
        Böyle bir seviye görülmedi
        Böyle bir seviye görülmedi
        Hangi yiyecekler orucu zorlaştırır?
        Hangi yiyecekler orucu zorlaştırır?
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da kadınlar, '8 Mart' için pedal çevirdi
        Diyarbakır'da kadınlar, '8 Mart' için pedal çevirdi
        Diyarbakır'da 2 yıl önce bir kişinin öldürülmesine ilişkin 16 şüpheli gözal...
        Diyarbakır'da 2 yıl önce bir kişinin öldürülmesine ilişkin 16 şüpheli gözal...
        Öğretmenler, kırsaldaki öğrenciler için Hacivat-Karagöz oyununu perdeye taş...
        Öğretmenler, kırsaldaki öğrenciler için Hacivat-Karagöz oyununu perdeye taş...
        Diyarbakır'da "Ramazan Hasbihalleri" etkinliği düzenlendi
        Diyarbakır'da "Ramazan Hasbihalleri" etkinliği düzenlendi
        Diyarbakır'da MİA Vakfınca iftar programı düzenlendi
        Diyarbakır'da MİA Vakfınca iftar programı düzenlendi
        Evlat nöbeti tutan ailelerin buruk ramazanı
        Evlat nöbeti tutan ailelerin buruk ramazanı