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        Diyarbakır'da "Evlilik Öncesi Danışmanlık Eğitimi" düzenlendi

        Diyarbakır'da "Evlilik Öncesi Danışmanlık Eğitimi" verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 13:08 Güncelleme: 04.03.2025 - 13:08
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        Diyarbakır'da "Evlilik Öncesi Danışmanlık Eğitimi" düzenlendi
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        Diyarbakır'da "Evlilik Öncesi Danışmanlık Eğitimi" verildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağlıklı aile yapısının temelini oluşturmak amacıyla 27-28 Şubat tarihlerinde İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda eğitim programı gerçekleştirildi.

        Aile Sağlığı Merkezlerinde görev yapan aile hekimlerine yönelik düzenlenen eğitimde, uzman eğitimciler tarafından sağlıklı bir evlilik öncesi danışmanlık sürecinin tüm detayları ele alındı.

        Program kapsamında sağlıklı aile yapısının önemi, üreme sağlığı, gebe okulları, normal doğum teşvikinin önemi, gebeliği önleyici yöntemler, bulaşıcı hastalıkların kontrolü, akraba evliliğinin riskleri ve kalıtsal kan hastalıkları gibi kritik konular işlendi.

        Eğitim sonunda katılımcılar, edindikleri bilgilerle evlilik öncesi çiftlere rehberlik edebilecek yetkinlik kazandı.

        Program, toplum sağlığını desteklemek ve aile yapısını güçlendirmek adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

        Kovid-19 sonrası ilk defa yapılan ve toplumsal bilincin artırılmasının hedeflendiği eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi, eğitimcilere teşekkür belgeleri verildi.

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