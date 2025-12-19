Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da otomobil ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde otomobil ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 15:29 Güncelleme: 19.12.2025 - 15:29
        Diyarbakır'da otomobil ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde otomobil ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 21 BZ 678 plakalı hafif ticari araç ile 34 SY 6317 plakalı otomobil, Talaytepe Mahallesi Diyarbakır 4. Oto Sanayi Sitesi kavşağında çarpıştı.

        Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

