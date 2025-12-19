Diyarbakır'da otomobil ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde otomobil ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 21 BZ 678 plakalı hafif ticari araç ile 34 SY 6317 plakalı otomobil, Talaytepe Mahallesi Diyarbakır 4. Oto Sanayi Sitesi kavşağında çarpıştı.
Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
