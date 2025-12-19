Diyarbakır'da 6 firari hükümlü yakalandı

Operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yapmak ve silahlı yağma suçlarından aranan ve 62 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.C.Y. Bağlar ilçesinde, 41 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. Sur ilçesinde, 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ş. Kayapınar ilçesinde, 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. Çınar ilçesinde, 32 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. Hazro ilçesinde ve 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. Kayapınar ilçesinde yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde, ilçe jandarma komutanlıklarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında arananların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

