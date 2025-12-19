Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da özel bireylere ve sürücülere eğitim verildi

        Diyarbakır'da özel bireylere ve servis sürücülerine yönelik seminer verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 10:54 Güncelleme: 19.12.2025 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da özel bireylere ve sürücülere eğitim verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'da özel bireylere ve servis sürücülerine yönelik seminer verildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Rehabilitasyon Merkezinde "Emniyet Kemeri Takmanın Önemi ve Araç İnme, Binme Kuralları" semineri düzenlendi.

        Seminere katılan rehabilitasyon merkezinde öğrenim gören 61 özel gereksinimli bireye ve merkezde görevli 6 servis sürücüsüne emniyet kemeri kullanmanın hayati önemi, öğrenci indirme bindirme kuralları, genel trafik güvenliği kuralları ve dikkat edilmesi gereken anlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        Eski belediye başkanına 175 bin TL için suikast!
        Eski belediye başkanına 175 bin TL için suikast!
        Sahte fatura operasyonu
        Sahte fatura operasyonu
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        AB 'Rus varlıkları' krizini aştı, Ukrayna'ya fonda anlaştı
        AB 'Rus varlıkları' krizini aştı, Ukrayna'ya fonda anlaştı
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Babayı öldürdü oğlunu yaraladı! Soğukkanlı katil!
        Babayı öldürdü oğlunu yaraladı! Soğukkanlı katil!
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Emlak vergisi artışına sınırlama
        Emlak vergisi artışına sınırlama
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Adana'da adadaki kaçak bici bicicilere kepçe vurulacak!
        Adana'da adadaki kaçak bici bicicilere kepçe vurulacak!
        Faizi 30 yılın zirvesine yükseltti
        Faizi 30 yılın zirvesine yükseltti
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Samsunspor ilk 8 biletini yaktı!
        Samsunspor ilk 8 biletini yaktı!
        Evlilik tavsiyesi Özkan Uğur'dan
        Evlilik tavsiyesi Özkan Uğur'dan
        Epstein dosyasında yeni fotoğraflar!
        Epstein dosyasında yeni fotoğraflar!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da 6 firari hükümlü yakalandı
        Diyarbakır'da 6 firari hükümlü yakalandı
        Diyarbakır'da klima, kombi ve petek bakımı kadınlara emanet
        Diyarbakır'da klima, kombi ve petek bakımı kadınlara emanet
        Diyarbakır'da trafik ekipleri emniyet kemeri takmanın önemini anlattı
        Diyarbakır'da trafik ekipleri emniyet kemeri takmanın önemini anlattı
        Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs yakalandı
        Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs yakalandı
        Diyarbakır'da kamu personeline yönelik CİMER Eğitim Programı başladı
        Diyarbakır'da kamu personeline yönelik CİMER Eğitim Programı başladı
        Amed Sportif Faaliyetler, Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam etti
        Amed Sportif Faaliyetler, Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam etti