Diyarbakır'da özel bireylere ve sürücülere eğitim verildi

Diyarbakır'da özel bireylere ve servis sürücülerine yönelik seminer verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Rehabilitasyon Merkezinde "Emniyet Kemeri Takmanın Önemi ve Araç İnme, Binme Kuralları" semineri düzenlendi.

Seminere katılan rehabilitasyon merkezinde öğrenim gören 61 özel gereksinimli bireye ve merkezde görevli 6 servis sürücüsüne emniyet kemeri kullanmanın hayati önemi, öğrenci indirme bindirme kuralları, genel trafik güvenliği kuralları ve dikkat edilmesi gereken anlatıldı.