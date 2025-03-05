Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Amed Sportif Faaliyetler-Gençlerbirliği maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği'yle sahasında 1-1 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Servet Çetin, "Biraz daha oyunumuzu geliştireceğiz. Biraz daha üstüne koyacağız. Gerekirse 12 kişilik oynayacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 00:17 Güncelleme: 05.03.2025 - 00:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amed Sportif Faaliyetler-Gençlerbirliği maçının ardından
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği'yle sahasında 1-1 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Servet Çetin, "Biraz daha oyunumuzu geliştireceğiz. Biraz daha üstüne koyacağız. Gerekirse 12 kişilik oynayacağız." dedi.

        Servet Çetin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, futbolcularının inanılmaz bir performans gösterdiğini söyledi.

        Hak ettikleri bir galibiyeti alamadıklarını aktaran Çetin, şunları kaydetti:

        "Penaltı pozisyonu olabilir takdir hakkı. Bence penaltı değil. 5 dakika incelediler. 'Nasıl penaltı veririz' diye arıyorlar. Kalecimiz kurtarıyor. 5 dakikada inceliyorlar penaltıyı nasıl iptal edip de tekrar oynatabiliriz diye. Yani art niyet değil mi? Bariz bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bizim 3-4 penaltılarımız var. Ben göremedim ama net penaltılarımıza vermiyorlar. Bize olduğu zaman hemen düdüğü çalıyor. Açıkçası 12-11 oynuyoruz. İşimiz çok zor. Ama biz elimizden geleni yapacağız. Play-off'a kalacağız inşallah. Oyun olarak bakın, erformans olarak bakın, enerji olarak bakın, bu takım hak ediyor. Ama engellemeye çalışıyorlar. Bir şekilde gideceğiz. O yüzden biz buna inanıyoruz. Biraz daha oyunumuzu geliştireceğiz. Biraz daha üstüne koyacağız. Gerekirse 12 kişilik oynayacağız."

        Bir gazetecinin yabancı hakemin maçlarını yönetmesi yönünde bir taleplerinin olup olmadığı sorusuna Çetin, "Keşke öyle olsa. İnşallah hiçbiri bizim maçları yönetmez. 1-2 hakemin dışında hepsi çok kötü maç yönetiyor. İnşallah bütün maçları yabancı hakemler yönetir. Artık o seviyeye geldik." şeklinde yanıtladı.

        - Gençlerbirliği cephesi

        Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise zor bir deplasmandan yine kaybetmeden döndüklerini belirtti.

        Maçın zor geçeceğini bildiklerini aktaran Eroğlu, şöyle konuştu:

        "İyi bir süreç ve istikrar yakaladık. Tabii deplasmanda oynamak ve taraftarın gücü bizi olumsuz etkiledi, rakibini de ittirdi. Maçın ilk yarısı dengeli geçti. İlk 5-10 dakikadan sonra oyundaki dengeyi sağladık. Penaltı kaçırdık ve ondan sonraki süreçte öne geçtik. Rakibe karşı bu anlamda tabii avantajlıydık. Topu önde tutmamız gerekiyordu. İkinci yarıda zaman zaman bunu gerçekleştirdik ama son bölümde zeminin de olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Berabere bitti. İkinci yarı istediğimiz bir oyun yoktu. Savunma anlamında eksikliklerimiz oldu. Son bölümlerde baskıya maruz kaldık. Sonuçta bir puanla dönüyoruz. Hafta sonu iç sahada oynayacağımız maçta taraftarımız önünde Ankara'nın hak ettiği özellikle Süper Lig'de olması gerektiğini söylediğim Gençlerbirliği takımını hedefler doğrultusunda kazanmak istiyoruz. Taraftarımızı da maça davet etmek istiyorum."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne baba öldü, 1 haftalık bebek ağır yaralı
        Anne baba öldü, 1 haftalık bebek ağır yaralı
        Ahmed Şara: İsrail saldırılarını durdurmadı
        Ahmed Şara: İsrail saldırılarını durdurmadı
        Dengeleri Skriniar değiştirdi!
        Dengeleri Skriniar değiştirdi!
        Oyun oynayan çocuklar cansız bebek buldu!
        Oyun oynayan çocuklar cansız bebek buldu!
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        Sahurda yenen hangi yiyecekler daha az acıktırır?
        Sahurda yenen hangi yiyecekler daha az acıktırır?
        Ev içi şiddette en çok çağrı hangi ilden?
        Ev içi şiddette en çok çağrı hangi ilden?
        Genç kadının son görüntüleri
        Genç kadının son görüntüleri
        "G.Saray maçını yabancı hakemle oynayacağız"
        "G.Saray maçını yabancı hakemle oynayacağız"
        Kasımpaşa-G.Saray maçının VAR kayıtları açıklandı!
        Kasımpaşa-G.Saray maçının VAR kayıtları açıklandı!
        Yasa dışı bahis iddianamesi
        Yasa dışı bahis iddianamesi
        Zelenskiy: Trump ile görüşme olması gerektiği gibi geçmedi
        Zelenskiy: Trump ile görüşme olması gerektiği gibi geçmedi
        CHP İstanbul il kongresine soruşturma
        CHP İstanbul il kongresine soruşturma
        "Mourinho intikamını aldı!"
        "Mourinho intikamını aldı!"
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Bilirkişi davasında 5 gazeteciye beraat kararı
        Bilirkişi davasında 5 gazeteciye beraat kararı
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        355 milyar liralık deprem koruması
        355 milyar liralık deprem koruması

        Benzer Haberler

        Amed Sportif Faaliyetler - Gençlerbirliği: 1-1
        Amed Sportif Faaliyetler - Gençlerbirliği: 1-1
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Diyarbakırlılar Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iftar programında buluştu
        Diyarbakırlılar Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iftar programında buluştu
        Diyarbakır'da "Çocuklar Gülsün Diye Narin Anaokulu" açılacak
        Diyarbakır'da "Çocuklar Gülsün Diye Narin Anaokulu" açılacak
        GÜNSİAD Başkanı Bedirhanoğlu: Silahları devreden çıkarak bu süreci yürekten...
        GÜNSİAD Başkanı Bedirhanoğlu: Silahları devreden çıkarak bu süreci yürekten...
        GÜNSİAD Başkanı Bedrihanoğlu: Silahları devreden çıkarak bu süreci yürekten...
        GÜNSİAD Başkanı Bedrihanoğlu: Silahları devreden çıkarak bu süreci yürekten...