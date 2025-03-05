Amed Sportif Faaliyetler-Gençlerbirliği maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği'yle sahasında 1-1 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Servet Çetin, "Biraz daha oyunumuzu geliştireceğiz. Biraz daha üstüne koyacağız. Gerekirse 12 kişilik oynayacağız." dedi.

Servet Çetin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, futbolcularının inanılmaz bir performans gösterdiğini söyledi.

Hak ettikleri bir galibiyeti alamadıklarını aktaran Çetin, şunları kaydetti:

"Penaltı pozisyonu olabilir takdir hakkı. Bence penaltı değil. 5 dakika incelediler. 'Nasıl penaltı veririz' diye arıyorlar. Kalecimiz kurtarıyor. 5 dakikada inceliyorlar penaltıyı nasıl iptal edip de tekrar oynatabiliriz diye. Yani art niyet değil mi? Bariz bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bizim 3-4 penaltılarımız var. Ben göremedim ama net penaltılarımıza vermiyorlar. Bize olduğu zaman hemen düdüğü çalıyor. Açıkçası 12-11 oynuyoruz. İşimiz çok zor. Ama biz elimizden geleni yapacağız. Play-off'a kalacağız inşallah. Oyun olarak bakın, erformans olarak bakın, enerji olarak bakın, bu takım hak ediyor. Ama engellemeye çalışıyorlar. Bir şekilde gideceğiz. O yüzden biz buna inanıyoruz. Biraz daha oyunumuzu geliştireceğiz. Biraz daha üstüne koyacağız. Gerekirse 12 kişilik oynayacağız."

Bir gazetecinin yabancı hakemin maçlarını yönetmesi yönünde bir taleplerinin olup olmadığı sorusuna Çetin, "Keşke öyle olsa. İnşallah hiçbiri bizim maçları yönetmez. 1-2 hakemin dışında hepsi çok kötü maç yönetiyor. İnşallah bütün maçları yabancı hakemler yönetir. Artık o seviyeye geldik." şeklinde yanıtladı.

- Gençlerbirliği cephesi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise zor bir deplasmandan yine kaybetmeden döndüklerini belirtti.

Maçın zor geçeceğini bildiklerini aktaran Eroğlu, şöyle konuştu:

"İyi bir süreç ve istikrar yakaladık. Tabii deplasmanda oynamak ve taraftarın gücü bizi olumsuz etkiledi, rakibini de ittirdi. Maçın ilk yarısı dengeli geçti. İlk 5-10 dakikadan sonra oyundaki dengeyi sağladık. Penaltı kaçırdık ve ondan sonraki süreçte öne geçtik. Rakibe karşı bu anlamda tabii avantajlıydık. Topu önde tutmamız gerekiyordu. İkinci yarıda zaman zaman bunu gerçekleştirdik ama son bölümde zeminin de olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Berabere bitti. İkinci yarı istediğimiz bir oyun yoktu. Savunma anlamında eksikliklerimiz oldu. Son bölümlerde baskıya maruz kaldık. Sonuçta bir puanla dönüyoruz. Hafta sonu iç sahada oynayacağımız maçta taraftarımız önünde Ankara'nın hak ettiği özellikle Süper Lig'de olması gerektiğini söylediğim Gençlerbirliği takımını hedefler doğrultusunda kazanmak istiyoruz. Taraftarımızı da maça davet etmek istiyorum."