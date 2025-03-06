Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, sanayici ve iş insanlarıyla iftarda buluştu:
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, "Terörsüz Türkiye vizyonunun en büyük kazananlarından biri mutlaka Diyarbakır şehri ve bu bölge olacaktır." dedi.
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, "Terörsüz Türkiye vizyonunun en büyük kazananlarından biri mutlaka Diyarbakır şehri ve bu bölge olacaktır." dedi.
Vali Zorluoğlu, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) Mehmet Şirin Açar Kongre Merkezi’nde düzenlenen "Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi İftar Buluşması" programında sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldi.
Zorluoğlu, burada yaptığı konuşmada, kente geldiği ilk günden beri sanayinin gündemlerinde olduğunu ve olmaya devam edeceğini, kentin ciddi bir sanayi potansiyelinin olduğunu söyledi.
Türkiye'nin gündeminde "Terörsüz Türkiye" olduğunu belirten Zorluoğlu, şöyle konuştu:
"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve hükümetimizin riyasetinde ve koordinasyonunda bu süreç devam ediyor. Çok ciddi mesafeler katedildi. Terörsüz Türkiye vizyonunun en büyük kazananlarından bir tanesi mutlaka Diyarbakır şehri ve bu bölge olacaktır. Buna inanıyoruz. İnşallah huzur ortamı ve o güzel zemin üzerine Diyarbakır'da üretimi, istihdamı, sanayi ve ihracatı geliştireceğiz. Sanayi alt yapımızı her geçen gün güçlendiriyoruz."
OSB'nin 1. ve 2. etabının elektrik sisteminin yer altına alınmasını kararlaştırdıklarını ve birkaç hafta içinde ihalelin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılacağını ifade eden Zorluoğlu, kısa bir sürede 5. etabın altyapı ihalesini de gerçekleştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.
Karacadağ OSB'de ise altyapının yüzde 90'nın tamamlandığını dile getiren Zorluoğlu, buradaki 135 parselden 50'nin üzerinde parselin tahsisinin yapıldığını aktardı.
Silvan Projesi kapsamında yapılan çalışmalara da değinen Zorluoğlu, "Orası tamamlandığında yaklaşık 2,3 milyon dönümlük bir toprak suyla buluşacak. Bu, Diyarbakır'da tarım üretiminin 2-3 kat, tarımdaki istihdamın 300-400 bin kişi artması ve tarıma dayalı sanayinin gelişmesi demek." ifadelerini kullandı.
Bir diğer konunun da turizm olduğunu ve bu konunun kentin geleceğinde önemli bir paya sahip olacağını vurgulayan Zorluoğlu, "Diyarbakır'ın önümüzdeki yıllarda çok daha önemli bir turizm kenti olacağına hiç şüphemiz yoktur. Şu anda Diyarbakır turizmini tanıtma stratejisi üzerine çalışıyoruz. Sona gelmek üzereyiz. İnşallah Diyarbakır iyi bir tanıtımla önümüzdeki yıllarda çok daha fazla turist çekecektir. Buna inanıyoruz."
Sağlık alanında yürütülen çalışmalara işaret eden Zorluoğlu, merkez Kayapınar ilçesinde yapımı süren Şehir Hastanesi'nde fiziki gerçekleşmenin yüzde 40'ın üzerinde olduğunu kaydetti.
Kentin sağlık alanında çevre illere de hizmet verdiğini ve bu nedenle bir şehir hastanesinin yetersiz olacağını ifade eden Zorluoğlu, şöyle devam etti:
"Yarın Sağlık Bakanı'mızla ikinci şehir hastanesinin yeri konusunu netleştirip onun da proje aşamasına geçeceğiz. Birkaç sene içerisinde o da inşallah başlayacak. O da 1000 yataklı bir yeni hastane olacak. Aynı zamanda üniversite hastanemiz bu bölgenin en önemli sağlık kuruluşudur. Orası da eskidi ve artık hizmette yetersiz hale geldi. Onunla ilgili de 2025 programında 600 yataklı yeni bir hastane var. Onun da şu anda projesi devam ediyor. İnşallah tamamlandığında hastanenin yapımına geçilecek. Sağlık alt yapısını inşallah güçlendirmiş oluyoruz."
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan da programda konuştu.
Programa, Eğil Kaymakamı Volkan Hülür, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.
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