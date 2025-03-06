Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, sanayici ve iş insanlarıyla iftarda buluştu:

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, "Terörsüz Türkiye vizyonunun en büyük kazananlarından biri mutlaka Diyarbakır şehri ve bu bölge olacaktır." dedi.

Vali Zorluoğlu, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) Mehmet Şirin Açar Kongre Merkezi’nde düzenlenen "Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi İftar Buluşması" programında sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Zorluoğlu, burada yaptığı konuşmada, kente geldiği ilk günden beri sanayinin gündemlerinde olduğunu ve olmaya devam edeceğini, kentin ciddi bir sanayi potansiyelinin olduğunu söyledi.

Türkiye'nin gündeminde "Terörsüz Türkiye" olduğunu belirten Zorluoğlu, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve hükümetimizin riyasetinde ve koordinasyonunda bu süreç devam ediyor. Çok ciddi mesafeler katedildi. Terörsüz Türkiye vizyonunun en büyük kazananlarından bir tanesi mutlaka Diyarbakır şehri ve bu bölge olacaktır. Buna inanıyoruz. İnşallah huzur ortamı ve o güzel zemin üzerine Diyarbakır'da üretimi, istihdamı, sanayi ve ihracatı geliştireceğiz. Sanayi alt yapımızı her geçen gün güçlendiriyoruz."

OSB'nin 1. ve 2. etabının elektrik sisteminin yer altına alınmasını kararlaştırdıklarını ve birkaç hafta içinde ihalelin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılacağını ifade eden Zorluoğlu, kısa bir sürede 5. etabın altyapı ihalesini de gerçekleştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Karacadağ OSB'de ise altyapının yüzde 90'nın tamamlandığını dile getiren Zorluoğlu, buradaki 135 parselden 50'nin üzerinde parselin tahsisinin yapıldığını aktardı.

Silvan Projesi kapsamında yapılan çalışmalara da değinen Zorluoğlu, "Orası tamamlandığında yaklaşık 2,3 milyon dönümlük bir toprak suyla buluşacak. Bu, Diyarbakır'da tarım üretiminin 2-3 kat, tarımdaki istihdamın 300-400 bin kişi artması ve tarıma dayalı sanayinin gelişmesi demek." ifadelerini kullandı.

Bir diğer konunun da turizm olduğunu ve bu konunun kentin geleceğinde önemli bir paya sahip olacağını vurgulayan Zorluoğlu, "Diyarbakır'ın önümüzdeki yıllarda çok daha önemli bir turizm kenti olacağına hiç şüphemiz yoktur. Şu anda Diyarbakır turizmini tanıtma stratejisi üzerine çalışıyoruz. Sona gelmek üzereyiz. İnşallah Diyarbakır iyi bir tanıtımla önümüzdeki yıllarda çok daha fazla turist çekecektir. Buna inanıyoruz."