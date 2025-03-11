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        Eski Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale hayatını kaybetti

        Diyarbakır'da eski Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale (69) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 23:40 Güncelleme: 11.03.2025 - 23:40
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        Eski Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale hayatını kaybetti
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        Diyarbakır'da eski Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale (69) hayatını kaybetti.

        Lale, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Lale'nin cenazesi merkez Sur ilçesindeki Ulu Cami'de kılınan namazın ardından Yeniköy Mezarlığında toprağa verildi.

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