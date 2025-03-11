Eski Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale hayatını kaybetti
Diyarbakır'da eski Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale (69) hayatını kaybetti.
Diyarbakır'da eski Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale (69) hayatını kaybetti.
Lale, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Lale'nin cenazesi merkez Sur ilçesindeki Ulu Cami'de kılınan namazın ardından Yeniköy Mezarlığında toprağa verildi.
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