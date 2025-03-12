Diyarbakır'da silahla yaralanan kişi ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Vatandaşlardan alınan bilgiye istinaden, hastanın acilen ameliyata alınması gerekebileceği düşünülerek bölgeye ayrıca ambulans helikopter de yönlendirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kırsal Kuşlukçayırı Mahallesi Işıklı mezrasında silahla yaralanan kişinin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezinden ambulans talebinde bulundu.

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