Diyarbakır'da silahla yaralanan kişi ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde silahla yaralanan kişi, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde silahla yaralanan kişi, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kırsal Kuşlukçayırı Mahallesi Işıklı mezrasında silahla yaralanan kişinin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezinden ambulans talebinde bulundu.
Bunun üzerine bölgeye ambulans sevk edildi.
Vatandaşlardan alınan bilgiye istinaden, hastanın acilen ameliyata alınması gerekebileceği düşünülerek bölgeye ayrıca ambulans helikopter de yönlendirildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans helikoptere alınan yaralı, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.