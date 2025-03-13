Diyarbakır'da okul yapımı için protokol imzalandı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde hayırsever iş insanı Enver Geçgel 8 derslikli okul yaptıracak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Murat Zorluoğlu ile hayırsever iş insanı Enver Geçgel arasında okul yapımı ile ilgili protokol imzalandı.

Eğil Kaymakamı Volkan Hülür ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'nin de bulunduğu imza töreninde Vali Zorluoğlu, "Eğil ilçemizde inşa edilecek olan 8 derslikli ilkokul, çocuklarımızın çağın gereklerine uygun, modern bir ortamda eğitim almasına katkı sağlayacak. Eğitim, sadece bireyler için değil bir toplumun geleceği için de en önemli yatırımdır. Bu anlamda, iş insanlarımızın sağladığı destekler, çocuklarımızın aydınlık bir geleceğe hazırlanmasında büyük rol oynuyor." dedi.

Vali Zorluoğlu, Geçgel'e eğitime vereceği destek için teşekkür etti.

Geçgel de çocukların daha iyi bir geleceğe hazırlanması için eğitime katkı sunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.