Diyarbakır'da öğrenciler "Dünya Matematik Günü"ünde çeşitli etkinliklerle buluşturuldu

Diyarbakır'da "14 Mart Dünya Matematik Günü" dolayısıyla öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Merkez Bağlar ilçesindeki Tellikaya Ortaokulu'nda öğrencilerin matematik öğretmenleri öncülüğünde çeşitli materyallerden Pi sayısı sembolüyle yaptığı çalışmalar panoda sergilendi.

Öğrenciler, etkinlikler kapsamında okul bahçesinde çizimler yaptı, Pi sembollü kurabiye ve pasta yaptı.

Etkinliklere öncülük eden matematik öğretmeni Seval Zilan, yaptığı açıklamada, Pi sayısının dünyadaki tüm sayısal verileri içinde barındırdığını belirtti.

Zilan, şunları kaydetti:

"Öğrencilere Pi sayısını kavrama, sevdirme ve matematik dersi için farkındalık oluşturma amacıyla okulda sergi, yarışmalar ve çeşitli çalışmaların yer aldığı etkinlikler düzenledik. Öğrencilerle, Pi sembolüyle pasta ve kurabiyelerin de olduğu çeşitli çalışmalar yaptık. Bu çalışmalarla çocukların matematiği eğlenerek öğrenmelerini amaçladık."

Zilan, düzenledikleri yarışmalarda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verdiklerini belirtti.