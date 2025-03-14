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        Diyarbakır'da girişimci ve yatırımcılara yönelik destek programlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı

        Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğiyle, girişimciler ve yatırımcılara yönelik destek programlarına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 17:02 Güncelleme: 14.03.2025 - 17:09
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        Diyarbakır'da girişimci ve yatırımcılara yönelik destek programlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı
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        Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğiyle, girişimciler ve yatırımcılara yönelik destek programlarına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Diyarbakır Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamada, girişimci ve yatırımcılara yönelik Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) ile Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Programı hakkında bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DTB Başkanı Engin Yeşil, ülkenin tarımsal ürün ihtiyacının büyük bir bölümünün Diyarbakır ve bölgeden karşılandığını belirtti.

        Üreticilere verilen desteklerin büyük önem taşıdığına işaret eden Yeşil, şunları kaydetti:

        "Diyarbakır ve bölgemiz ülkenin tarım ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan çok özel bir bölge. Bu nedenle üreticilere verilen destek büyük önem taşımaktadır. Bu desteklerden siz kıymetli üyelerimiz ve yatırımcılarımızın en iyi şekilde faydalanabilmesi için başvuru süreçleri ve şartları hakkında detaylı bilgiler verilecektir."

        Ziraat mühendisleri Hamit Kale ve Murat Türker de katılımcılara kırsal kalkınma yatırımları ve hibe konularında sunum yaptı.

        Toplantıya, Diyarbakır Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Ay, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Naide Erdoğmuş, TOBB Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Defne Cevher Eyyubi, Diyarbakır Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Hasan Balkaya, kadın girişimciler, genç girişimciler, yatırımcılar ile DTB üyeleri katıldı.

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