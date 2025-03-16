Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Yıpranan kilimler hünerli ellerde çanta ve cüzdana dönüştürülüyor

        AYDIN ARİK - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kurslara katılan kadınlar, köylerde kullanılan ve zamanla yıpranan kilimlerden geri dönüşümle yeni ürünler hazırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 13:28 Güncelleme: 16.03.2025 - 13:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yıpranan kilimler hünerli ellerde çanta ve cüzdana dönüştürülüyor
        ABONE OL

        AYDIN ARİK - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kurslara katılan kadınlar, köylerde kullanılan ve zamanla yıpranan kilimlerden geri dönüşümle yeni ürünler hazırlıyor.

        Çınar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan, haziran ayına kadar sürecek yöresel kilim dokuma ve saraciye kurslarına katılan 150 kadın, keçi kılıyla dokunmuş 70-80 yıllık kilimleri, yıprandığı için kullanamayan, atmaya da kıyamayanlar için geri dönüşüme kazandırmaya karar verdi.

        Kadınlar köylerden toplanan kilimleri yeni ürünlere dönüştürmek için kolları sıvadı.

        Kilimlerin yıpranmayan kısımlarını deri ile birleştiren kadınlar, farklı işlemler ve motiflerle çanta, cüzdan ve tablo hazırladı.

        Kadınlar, bu çalışmayla hem hatırası bulunan kilimleri değerlendiriyor hem de ürünlerin satışı ile gelir elde ediyor.

        - "Kilimlerde yılların izleri var"

        Çınar Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Oya Sevinç Ekin, AA muhabirine, köylerde kullanılmayan 70-80 yıllık kilimleri atölyede işleyerek çeşitli ürünlerin yapımında kullandıklarını söyledi.

        Kursiyerlerin, usta öğreticilerin fikirleriyle köylerde atıl durumda olan kilimleri topladıklarını belirten Ekin, kilim dokumacılığı kursundaki usta öğreticilerin 70-80 yıllık kilimleri nasıl değerlendirebileceklerini sorduğunu anlattı.

        Ekin, kilimleri tespit etmeye karar verdiklerini, ara ara köylere gittiklerini belirterek, buldukları kilimlerin çok güzel işlendiğini ifade etti.

        "Kilimlerde yılların izleri var." diyen Ekin, deri atölyesinde kilimleri işlediklerini, yıpranan kısımlarını sağlam olan bölümlerden ayırdıklarını belirtti.

        Ekin, "Kilimleri Zerzevan Kalesi motifleriyle birleştirdik, çanta, deri cüzdan yaptık, kıyafetlerde kullandık ve bu şekilde hem hatıralarını devam ettirdik hem de atıl durumdan çıkarmış olduk." dedi.

        - "İnternetten de satışlarımız başlayacak"

        Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde 150 kursiyere eğitim verdiklerini belirten Ekin, merkezin girişine küçük bir yer yaptıklarını, orada bütün ürünleri sergilediklerini söyledi.

        Ekin, "İnternetten de satışlarımız başlayacak." ifadesini kullandı.

        - "Bu kilimleri geri dönüşüme kazandırıyoruz"

        Kursiyerlerden Gurbet Duru, köylerden topladıkları eski kilimleri değerlendirdiklerini belirtti.

        Eski kilimleri değerlendirip çanta yaptıklarını anlatan Duru, "Bu kilim çöpe gidecekti, hocamız onu kurtardı. Kilimi deri ile birleştirip güzel çantalar yapıyoruz. Bu kilimleri kısaca geri dönüşüme kazandırıyoruz. Bu kilimler çanta olarak yaşayacak. Ürünlerin genelde internetten satışını yapıyoruz. İsteyen olursa da böyle sipariş olarak hazırlıyoruz. Evde boş oturacağıma burada hem meslek öğreniyorum hem de gelir elde ediyor, aile bütçeme katkı sağlıyorum." diye konuştu.

        Usta öğretici Fatma Doğan da çöpe atılacak kilimleri değerlendirdiklerini belirterek, hazırladıkları ürünlere yurt dışından ilgi olduğunu kaydetti.

        Köylerden topladıkları kilimleri atölyeye getirip kestiklerini, şekil verdiklerini, çizim yaptıklarını, kesilen kilimleri sökülmesin diye makinede diktiklerini, onlara astar ilave ettiklerini, bu işlemlerin ardından çanta hazırladıklarını anlatan Doğan, bu çantaları ve tabloları satışa sunduklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        "ABD, Türkiye'nin Gazprombank muafiyetini uzattı"
        "ABD, Türkiye'nin Gazprombank muafiyetini uzattı"
        Kız yurdunda dehşet dolu dakikalar!
        Kız yurdunda dehşet dolu dakikalar!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        Doğal magnezyum deposu 11 meyve!
        Doğal magnezyum deposu 11 meyve!
        Oval Ofis'e kola düğmesi geri döndü
        Oval Ofis'e kola düğmesi geri döndü
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Talisca'da yoğun mesai!
        Talisca'da yoğun mesai!
        Adeta eser fışkırıyor
        Adeta eser fışkırıyor
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        TCMB'den döviz açıklaması
        TCMB'den döviz açıklaması
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü için farkındalık etkinliği d...
        Diyarbakır'da 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü için farkındalık etkinliği d...
        Diyarbakır'da depremler sonrası yapılan çalışmalar değerlendirildi
        Diyarbakır'da depremler sonrası yapılan çalışmalar değerlendirildi
        Diyarbakır'da yeni teknikle kapalı böbrek taşı ameliyatı yapıldı
        Diyarbakır'da yeni teknikle kapalı böbrek taşı ameliyatı yapıldı
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 zanlı tutuklandı
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 zanlı tutuklandı
        Diyarbakır'da nevruz hazırlığı; 3 ton odun yakılacak
        Diyarbakır'da nevruz hazırlığı; 3 ton odun yakılacak
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak, öldü
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak, öldü