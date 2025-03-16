Yıpranan kilimler hünerli ellerde çanta ve cüzdana dönüştürülüyor

AYDIN ARİK - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kurslara katılan kadınlar, köylerde kullanılan ve zamanla yıpranan kilimlerden geri dönüşümle yeni ürünler hazırlıyor.

Çınar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan, haziran ayına kadar sürecek yöresel kilim dokuma ve saraciye kurslarına katılan 150 kadın, keçi kılıyla dokunmuş 70-80 yıllık kilimleri, yıprandığı için kullanamayan, atmaya da kıyamayanlar için geri dönüşüme kazandırmaya karar verdi.

Kadınlar köylerden toplanan kilimleri yeni ürünlere dönüştürmek için kolları sıvadı.

Kilimlerin yıpranmayan kısımlarını deri ile birleştiren kadınlar, farklı işlemler ve motiflerle çanta, cüzdan ve tablo hazırladı.

Kadınlar, bu çalışmayla hem hatırası bulunan kilimleri değerlendiriyor hem de ürünlerin satışı ile gelir elde ediyor.

- "Kilimlerde yılların izleri var"

Çınar Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Oya Sevinç Ekin, AA muhabirine, köylerde kullanılmayan 70-80 yıllık kilimleri atölyede işleyerek çeşitli ürünlerin yapımında kullandıklarını söyledi.

Kursiyerlerin, usta öğreticilerin fikirleriyle köylerde atıl durumda olan kilimleri topladıklarını belirten Ekin, kilim dokumacılığı kursundaki usta öğreticilerin 70-80 yıllık kilimleri nasıl değerlendirebileceklerini sorduğunu anlattı.

Ekin, kilimleri tespit etmeye karar verdiklerini, ara ara köylere gittiklerini belirterek, buldukları kilimlerin çok güzel işlendiğini ifade etti.

"Kilimlerde yılların izleri var." diyen Ekin, deri atölyesinde kilimleri işlediklerini, yıpranan kısımlarını sağlam olan bölümlerden ayırdıklarını belirtti.

Ekin, "Kilimleri Zerzevan Kalesi motifleriyle birleştirdik, çanta, deri cüzdan yaptık, kıyafetlerde kullandık ve bu şekilde hem hatıralarını devam ettirdik hem de atıl durumdan çıkarmış olduk." dedi.

- "İnternetten de satışlarımız başlayacak"

Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde 150 kursiyere eğitim verdiklerini belirten Ekin, merkezin girişine küçük bir yer yaptıklarını, orada bütün ürünleri sergilediklerini söyledi.