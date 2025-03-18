Meteorolojiden 4 il için kuvvetli yağış ve kar uyarısı

Meteoroloji, Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Siirt için kuvvetli yağış ve kar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erkan Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün bölgede yağmur ve sağanak yağmur şeklinde başlayacak yağışların Siirt'in Şirvan ve Pervari, Şırnak'ın Uludere ve Beytüşşebap, Batman'ın Sason ve Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde karla karışık yağmur, yüksek yerlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor.

Vatandaşlardan meydana gelebilecek sel, buzlanma ve don olaylarına bağlı ulaşımda aksama ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.