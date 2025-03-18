Diyarbakır ve Şırnak'ta şehit yakınları ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

Diyarbakır ve Şırnak'ta, Cumhurbaşkanlığı tarafından şehit ailelerine ve gazilere gönderilen "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı", düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.

Merkez Yenişehir ilçesi Öğretmenevi'nde düzenlenen "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni" saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Murat Zorluoğlu, törende yaptığı konuşmada, şehitlerin emaneti olan aileleri ve gazilerle bir arada olmanın büyük bir onur ve mutluluk olduğunu söyledi.

Devletin, tüm imkanlarıyla şehit aileleri ve gazilerin yanında olmaya gayret ve titizlik gösterdiğini belirten Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Tüm kurumlarımızla her fırsatta şehit annelerimizle, babalarımızla, eşleriyle, çocuklarıyla ve gazilerimizle bir araya gelmeye çaba gösteriyoruz. Tüm şehitlerimizi ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Gazilerimize sağlık ve afiyetler diliyorum. Ülkemizin birliği ve beraberliğinin muhafazası, milletimizin huzur ve güven içerisinde yaşaması için şu anda Diyarbakır'da, Mardin'de, Şırnak'ta, Hakkari'de, sınır ötesinde nöbette olan askerimize, jandarmamıza, polisimize, güvenlik korucularımıza selamlarımızı ve dualarımızı gönderiyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."

Vali Zorluoğlu, daha sonra şehit yakınlarına ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim etti.

Törene, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler ile şehit ve gazi aileleri katıldı.

- Şırnak

Şırnak'ta da Valilik Salonu'nda yapılan törende konuşan Vali Birol Ekici, 110 yıl önce Çanakkale Zaferi ile yedi düvele Türk'ün gücünün gösterildiğini söyledi.

Ekici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün olduğu gibi Batılı emperyalistler bugün de emellerinden vazgeçmediler. Çanakkale'de kimler ile savaştıysak, Orta Doğu'da onların torunları nizam vermeye çalışıyorlar. Bu topraklarda bugün huzur ve güven içinde yaşıyorsak şehitlerimizin sayesindedir."