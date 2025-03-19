Diyarbakır'da öğretmen nefes borusuna şeker kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde nefes borusuna şeker kaçan ilkokul öğrencisi, öğretmeninin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde nefes borusuna şeker kaçan ilkokul öğrencisi, öğretmeninin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.
İlçedeki Ercan Demirkol İlkokulu 2. sınıf öğrencisinin teneffüste yediği şeker nefes borusuna kaçtı.
Öğrencisinin nefes almakta güçlük çektiğini fark eden öğretmen Bayram Kaya, Heimlich manevrasıyla şekeri nefes borusundan çıkararak öğrencisinin rahat nefes almasını sağladı.
Olay anı okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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