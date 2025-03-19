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        Diyarbakır'da öğretmen nefes borusuna şeker kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde nefes borusuna şeker kaçan ilkokul öğrencisi, öğretmeninin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 19:00 Güncelleme: 19.03.2025 - 19:00
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        Diyarbakır'da öğretmen nefes borusuna şeker kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
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        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde nefes borusuna şeker kaçan ilkokul öğrencisi, öğretmeninin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

        İlçedeki Ercan Demirkol İlkokulu 2. sınıf öğrencisinin teneffüste yediği şeker nefes borusuna kaçtı.

        Öğrencisinin nefes almakta güçlük çektiğini fark eden öğretmen Bayram Kaya, Heimlich manevrasıyla şekeri nefes borusundan çıkararak öğrencisinin rahat nefes almasını sağladı.

        Olay anı okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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