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        Diyarbakır'da YediHilal Derneği "Geleneksel Medine Usulü" iftar programı gerçekleştirdi

        Diyarbakır'da YediHilal Derneği "Geleneksel Medine Usulü" iftar programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 12:43 Güncelleme: 21.03.2025 - 12:47
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        Diyarbakır'da YediHilal Derneği "Geleneksel Medine Usulü" iftar programı gerçekleştirdi
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        Diyarbakır'da YediHilal Derneği "Geleneksel Medine Usulü" iftar programı düzenledi.

        Hilal Derneği Diyarbakır Şubesi, Hz. Abbas Camisi'nde "Geleneksel Medine Usulü" iftar programı gerçekleştirdi.

        Geleneksel hale gelen ve bu yıl 10'ununcu düzenlenen iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        İftar programına katılanlar, hazırlanan yer sofrasına oturdu.

        Şube başkanı Muharrem Akkum, aileleri camide düzenledikleri bereketli iftar sofrasında bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Organizasyona destek verenlere teşekkür eden Akkum, "Rabbimize hamdolsun ki her ramazan bu samimiyet ve muhabbet iklimine kavuşuyoruz. Cenab-ı Hak'tan niyazımız, bizleri bu güzel sofralarda tekrar tekrar buluşturmasıdır. Ayrıca bu sofraların bir gün özgür Kudüs'te, zulümden kurtulmuş Gazze'de, Türkistan'da ve tüm İslam beldelerinde kurulmasını Yüce Mevla'mızdan niyaz ediyoruz." dedi.

        Konuşmaların ardından ezanın okunmasıyla programa katılanlar oruçlarını açtı.

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