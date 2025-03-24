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        Diyarbakır'da cezaevindeki çocuklar için iftar programı düzenlendi

        Diyarbakır'da Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) iş birliğiyle cezaevindeki çocuklar için iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 15:23 Güncelleme: 24.03.2025 - 16:05
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        Diyarbakır'da cezaevindeki çocuklar için iftar programı düzenlendi
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        Diyarbakır'da Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) iş birliğiyle cezaevindeki çocuklar için iftar programı düzenlendi.

        Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu'nda düzenlenen programa, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir ve Diyarbakır SYDV Müdürü Ramazan Çetin Yamaç ile cezaevi personeli katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıflar Bölge Müdürü Demir, toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik sorumluluklarını yerine getirmek için çabaladıklarını belirtti.

        Demir, şunları kaydetti:

        "Gözlemevindeki çocuklarımıza ramazanın sıcaklığını ve bayram coşkusunu yaşatmayı amaçladık. Paylaşma, birlik ve beraberlik ruhunu yansıtmak amacıyla çocuklarımızla iftar sofrasında bir araya geldik. Çocuklarımızın talebi üzerine iftar menüsünde magnolia ve hamburgere yer verdik. Programda kurum personeli de yer aldı."

        Daha önce de cezaevindeki öksüz ile yetim çocuklara bayramlık giysi hediye ettiklerini anımsatan Demir, bu tür çalışmaların toplumda empati duygusunu güçlendirmeye ve duyarlılığı artırmaya vesile olduğunu aktardı.

        Programda, çocuklar yaptıkları rölyef çalışmasını Demir ve Yamaç'a hediye etti.

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        Galeri

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