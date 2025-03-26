DÜ Rektörü Prof. Dr. Eronat iftarda gazetecilerle buluştu

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi.

DÜ Konukevinde düzenlenen iftar etkinliğine, Rektör Prof. Dr. Eronat, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aytaç Coşkun, Prof. Dr. Mehmet Siraç Özerdem, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan ve yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı.

Eronat, burada yaptığı konuşmada, basın mensuplarını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şehir, üniversite ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Diyarbakır'ın ve üniversitenin gelişmesi ve yükselmesi adına çaba gösteren kişi, kurum ya da kuruluşla birlikte çabalayacaklarını, üniversite şehir bütünleşmesini güçlendireceklerini kaydeden Eronat, üniversiteye yeni bir hastane kazandırmak için ekibiyle çalıştıklarını belirtti.

Hastane yapımı için ihale aşamasına geldiklerini ifade eden Eronat, şöyle konuştu:

"En kısa zamanda temelini atmayı hedefliyoruz. Şehir dışından hastanemize gelen hasta yakınları için yeni barınma ve bekleme salonları düzenledik. Üniversitenin otopark problemini çözmek için girişimlerde bulunduk. Bizim bu şehre vefa borcumuz var. Amacımız üniversite ile beraber ilimizi üst seviyelere çıkarmak. Şehrimiz bir turizm kentidir, bunun için Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi bölümünü aktif etmek adına YÖK'e kadrolarımız verdik. Tüm kalbimiz Diyarbakır için çarpıyor çünkü Türkiye'nin en güzel memleketlerinden biri. Ramazan ayının hepimiz için bereketli geçmesini temenni ediyorum."