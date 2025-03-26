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        Diyarbakır ve çevre illerde Kadir Gecesi dolayısıyla salep ikramında bulunuldu

        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl'de Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlara salep ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 22:01 Güncelleme: 26.03.2025 - 22:12
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        Diyarbakır ve çevre illerde Kadir Gecesi dolayısıyla salep ikramında bulunuldu
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        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl'de Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlara salep ikram edildi.

        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce temsil ve idare edilen mazbut vakıfların vakfiyelerinde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla Kadir Gecesi dolayısıyla 81 ilde belirlenen camilerde çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Bu kapsamda, Vakıflar Bölge Müdürlüğü akşam ve yatsı namazı sonrasında, Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki Ulu Cami'de 2 bin, Mardin'deki Şakir Nuhoğlu Camisi'nde 1500, Batman'daki Necat Nasıroğlu Camisi'nde 1500 ve Bingöl'deki Selahaddin Eyyübi Camisi'nde 1000 kişiye salep ikramında bulundu.

        Öte yandan, Mardin'deki Sultan Şeyh Musa Ezzüli Külliyesi'nde 3 bin kişiye verilen iftarın ardından mevlit okundu.

        Daha sonra buradaki yaklaşık 3 bin kişiye de salep ikram edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, Kadir Gecesi dolayısıyla Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak yaklaşık 9 bin kişiye salep ikramında bulunduklarını belirtti.

        Demir, "İkramlarımıza ilgi gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Manevi mirasımızı koruyarak birlik ve beraberlik içerisinde nice kandillerde buluşmayı ümit ediyoruz. Kandilimizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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