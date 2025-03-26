Diyarbakır ve çevre illerde Kadir Gecesi dolayısıyla salep ikramında bulunuldu

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl'de Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlara salep ikram edildi.

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce temsil ve idare edilen mazbut vakıfların vakfiyelerinde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla Kadir Gecesi dolayısıyla 81 ilde belirlenen camilerde çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Bu kapsamda, Vakıflar Bölge Müdürlüğü akşam ve yatsı namazı sonrasında, Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki Ulu Cami'de 2 bin, Mardin'deki Şakir Nuhoğlu Camisi'nde 1500, Batman'daki Necat Nasıroğlu Camisi'nde 1500 ve Bingöl'deki Selahaddin Eyyübi Camisi'nde 1000 kişiye salep ikramında bulundu.

Öte yandan, Mardin'deki Sultan Şeyh Musa Ezzüli Külliyesi'nde 3 bin kişiye verilen iftarın ardından mevlit okundu.

Daha sonra buradaki yaklaşık 3 bin kişiye de salep ikram edildi.