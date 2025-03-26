Dicle Üniversitesi akademisyenine "yılın eğitmeni" ödülü

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Solmaz "2025 Yılı Eğitmeni" ödülüne layık görüldü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Doç. Dr. Solmaz dünyadaki İngilizce eğitmenlerini tek çatı altında toplayan TESOL Uluslararası Birliği tarafından verilen "2025 Yılı Eğitmeni" ödülüne layık görüldü.

Yaklaşık 3 bin katılımcının yer aldığı ve ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen TESOL 2025 Uluslararası Kongresine davet edilen Solmaz, yılın eğitmeni plaketini kongrenin açılış sunumunda TESOL Organizasyonu Başkanı Debra Suarez'den aldı.

Türkiye'den ilk kez bu ödülü alan bir eğitmen olmanın kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Doç. Dr. Solmaz, "İnşallah bu başarı, hepimize yeni projeler ve araştırmalar geliştirmek adına ilham verir." dedi.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat da ödülün önemine dikkat çekerek, şunları kaydetti: