Diyarbakır'da kurallara uymadığı tespit edilen 16 bin 302 araca işlem yapıldı

Diyarbakır'da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile kurallara uymadığı tespit edilen 16 bin 302 araca cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde KGYS kameraları ile emniyet kemeri takmayan, seyir halinde cep telefonu kullanan, kırmızı ışık ihlali yapan, makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve yayalara ilk geçiş hakkını vermeyen araç sürücüleri tespit edildi.

Bu yılın başından itibaren denetlenen toplam 16 bin 302 araç plakasına KGYS kameraları ile işlem yapıldı.

Öte yandan KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerde, bazı araçların trafikte makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye attıkları görüldü.