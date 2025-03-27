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        Diyarbakır'da kurallara uymadığı tespit edilen 16 bin 302 araca işlem yapıldı

        Diyarbakır'da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile kurallara uymadığı tespit edilen 16 bin 302 araca cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 12:31 Güncelleme: 27.03.2025 - 12:31
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        Diyarbakır'da kurallara uymadığı tespit edilen 16 bin 302 araca işlem yapıldı
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        Diyarbakır'da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile kurallara uymadığı tespit edilen 16 bin 302 araca cezai işlem uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde KGYS kameraları ile emniyet kemeri takmayan, seyir halinde cep telefonu kullanan, kırmızı ışık ihlali yapan, makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve yayalara ilk geçiş hakkını vermeyen araç sürücüleri tespit edildi.

        Bu yılın başından itibaren denetlenen toplam 16 bin 302 araç plakasına KGYS kameraları ile işlem yapıldı.

        Öte yandan KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerde, bazı araçların trafikte makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye attıkları görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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