Diyarbakır'da kaçak avlanan 9 kişiye 462 bin 571 lira ceza verildi

Bölgede yapılan çalışmada, 25 keklik, 20 keklik kafesi, 18 tuzaklama ağı ve 3 el feneri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çüngüş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniköy Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Kırsal Çaybaşı Mahallesi Kaçar mezrası mevkisinde, avcılığın yasak olduğu bölgede tuzaklama yöntemi ile kaçak keklik avlandığını tespit etti.

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