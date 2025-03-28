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        Diyarbakır'da kaçak avlanan 9 kişiye 462 bin 571 lira ceza verildi

        Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde kaçak avlanan 9 kişiye toplam 462 bin 571 lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 09:52 Güncelleme: 28.03.2025 - 10:24
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        Diyarbakır'da kaçak avlanan 9 kişiye 462 bin 571 lira ceza verildi
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        Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde kaçak avlanan 9 kişiye toplam 462 bin 571 lira para cezası kesildi.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çüngüş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniköy Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Kırsal Çaybaşı Mahallesi Kaçar mezrası mevkisinde, avcılığın yasak olduğu bölgede tuzaklama yöntemi ile kaçak keklik avlandığını tespit etti.

        Bölgede yapılan çalışmada, 25 keklik, 20 keklik kafesi, 18 tuzaklama ağı ve 3 el feneri ele geçirildi.

        Ekipler, kaçak avlanan 9 kişiye toplam 462 bin 571 lira ceza kesti.

        Ele geçirilen malzemeler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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