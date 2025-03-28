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        Diyarbakır'da tarım ve hayvancılıkla ilgili istişare toplantısı

        Diyarbakır'da tarım ve hayvancılıkla ilgili tanıtım ve istişare toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 13:14 Güncelleme: 28.03.2025 - 13:16
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        Diyarbakır'da tarım ve hayvancılıkla ilgili istişare toplantısı
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        Diyarbakır'da tarım ve hayvancılıkla ilgili tanıtım ve istişare toplantısı yapıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca kurumun toplantı salonunda GAP illerinde insan kaynaklarının geliştirilmesi, toplumsal katılımın güçlendirilmesi, sosyal dayanışma ekonomisinin güçlenmesi, dezavantajlı konumda bulunan toplumsal grupların durumlarının iyileştirilmesi ve kalkınma sürecine entegrasyonlarının sağlanması ve bu yolla bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sunulması amacıyla, "2026 Yılı Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi ve Tarımsal Altyapının Geliştirilmesine Yönelik Proje Tekliflerinin Tanıtımı ve İstişare Toplantısı" düzenlendi.

        Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Ekonomik Kalkınma Koordinatörü Celal Kaya ve paydaş kurumların temsilcileri katıldı.

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