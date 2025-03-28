Diyarbakır'da gıda güvenliğine yönelik denetimler sürüyor

Diyarbakır'da gıda güvenliğini sağlamak amacıyla denetimler devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayının başlamasıyla birlikte gıda güvenliğini sağlamak amacıyla denetimler sıklaştırıldı.

Gıda kontrol görevlileri tarafından yürütülen periyodik denetimlerde özellikle temel besin maddelerinin üretildiği işletmeler başta olmak üzere işletmeler denetleniyor.

Denetimlere katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, ramazan ayı boyunca artırılan denetimlerde işletmelerin hijyen ve temizlik kurallarına uygunluğunun titizlikle incelendiğini kaydetti.

Alan, denetimlerin Ramazan Bayramı boyunca da aralıksız devam edeceğini bildirdi.