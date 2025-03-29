Medeniyetler şehri Diyarbakır ve Mardin bayramda ziyaretçilerini ağırlamaya hazır

AHMET KAPLAN / HALİL İBRAHİM SİNCAR - Tarihi yapıları ve kültürel değerleriyle öne çıkan Diyarbakır ile Mardin, Ramazan Bayramı'nda da yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya hazır.

Diyarbakır'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, Ulu Cami, Ongözlü Köprü ve Hasanpaşa Hanı, Mardin'de tarihi sokak ve caddeler, Mardin Müzesi, Kasımiye Medresesi ile Deyrulzafaran Manastırı gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekan, bayramda ziyaretçilerini bekliyor.

"Medeniyetler şehri" olarak nitelendirilen Diyarbakır ve Mardin'de Ramazan Bayramı ve ara tatil dolayısıyla rezervasyonlar hareketlendi.

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu beklenen iki tarihi kent, bayramda Türkiye'nin dört bir yanından gelecek konuklarını ağırlamak için hazırlıklarını yaptı.

- Diyarbakır'daki oteller yüzde 70 doldu

Diyarbakır Otelciler ve Turizm Derneği Başkanı Deniz Güler, AA muhabirine, Diyarbakır'da bahar mevsimiyle turizm sezonunun açıldığını belirtti.

Kültürü, gastronomisi, tarihi mekanlarıyla Diyarbakır'ın her zaman tercih edildiğini belirten Güler, Ramazan Bayramı için de kentteki otellerin, restoranların, tarihi mekanların ziyaretçilerini ağırlamaya hazır olduğunu söyledi. Güler, "Şu anda otellerde Ramazan Bayramı dolayısıyla yapılan rezervasyon yüzde 70 seviyelerinde. Bu oranın bayramın 1. ve 2. gününde daha da yükselmesini bekliyoruz. Bayram tatilinin ara tatille birleşmesiyle ailelerimizi kentimize bekliyoruz." dedi. - Bayram için 3 vardiya halinde burma kadayıf üretiliyor Bir kadayıf firmasında işletmeci Mehmet Altunbay da babasının kentte 1968 yılında burma kadayıf üretimine başladığını, ondan devraldıkları mesleği sürdürdüklerini söyledi. İl dışından gelen yerli ve yabancı misafirlerin tatlı olarak coğrafi işaret belgeli burma kadayıfı tercih ettiğini ifade eden Altunbay, misafirlerin memleketlerine dönerken de aileleri için kadayıf götürdüğünü belirtti. Kentte 8 şubede tatlı satışı yaptıklarını anlatan Altunbay, "Ramazan ayının başından bu yana 8 ton tatlı satışı yaptık. Bayram için de yoğunluk yaşıyoruz. Üretim yerlerimizde vardiya sayımızı 3'e çıkarttık. Ramazan Bayramı boyunca ortalama 3 ton satış bekliyoruz. Diyarbakır'a gelen misafirlere burma kadayıf tattıracağız. Herkesi Diyarbakır'ı görmeye, burma kadayıf tatmaya bekliyoruz." şeklinde konuştu.

- "Kente gelen misafirlerimizi ciğer yedirmeden göndermiyoruz" Merkez Sur ilçesinde ciğer kebap salonu işletmecisi Faik Gözalan da geçmişte seyyar arabalar üzerinde hazırlanan ciğer kebabını genellikle dar gelirli kişilerin tükettiğinden bahsetti. Son yıllarda artan ilgiyle ciğer kebabının her kesim tarafından tercih edilir hale geldiğini anlatan Gözalan, şunları söyledi: "Diyarbakır'a gelen misafirlerimiz muhakkak ciğer kebap tadıyor. 9 günlük tatil var, yoğunluk bekliyoruz. Onun için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Bu süre zarfında tahmini 5-6 ton ciğeri misafirlerimize ikram edeceğiz. İster il dışından ister Avrupa'dan herkesi bekliyoruz. Kente gelen misafirlerimizi ciğer yedirmeden göndermiyoruz." - Mardin'de oteller yüzde 100 doldu Tarihi yapıları ve kültürel değerleriyle son yılların en önemli cazibe merkezlerinden Mardin'de oteller yüzde 100 doldu. Mezopotamya Seyahat Acenteleri ve Turizm Otelciler Birliği Mardin Temsilcisi ve Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Gürgör, kentte 85 otelin, konakların ve misafirhanelerin bulunduğunu, yaklaşık 20 bin yatak kapasitesiyle hizmet verdiklerini söyledi.

Bayram tatilinde Mardin'e talebin çok yüksek olduğunu vurgulayan Gürgör, "Mardin bayram tatilinde dolup taşacak diyebiliriz. Bayram tatilinin ara tatille birleşmesinden dolayı ciddi talep var. Bayramda rezervasyonlarda yüzde 100 doluyuz. Bütün tesislerimiz kontrolden geçti, bayrama hazır." bilgisini paylaştı. Gürgör, nisan ayı için de ciddi talep olduğunu, rezervasyonların kapanma noktasına geldiğini anlatarak, mayısa da ciddi talep gelmeye başladığını, çoğu misafir için yer bulamaz hale geldiklerini belirtti. - "Araç ve personel sayımızı artırdık, gerekli hazırlıklarımızı yaptık" Turizm ve seyahat acentesi yetkilisi İsmail Sincar da bahar mevsiminin başlangıcı ve bayram tatili nedeniyle çok yoğun sürece girdiklerini dile getirdi. Yoğun talebi en güzel şekilde karşılamak için hazırlıkları tamamladıklarını bildiren Sincar, "Yoğun sezon geçireceğiz. Geçmiş yıllarda bir ivme yakalandı, gittikçe de yükseliyor. Bu sene daha fazla yükseliş olacağını görüyoruz. Araç ve personel sayımızı artırdık, gerekli hazırlıklarımızı yaptık." dedi.

- "Yoğun bayram geçireceğiz" Deyrulzafaran Manastırı Bakım Onarım ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Hiçbezmez ise İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı şimdiden tebrik ettiklerini kaydetti. Bayram tatilinde turistlerin kente yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Hiçbezmez, "Otellerimiz dolu, esnafımız memnun. Manastır olarak biz de hazırız. Yoğun ve güzel bir bayram geçireceğiz. Misafirlerimizi bekliyoruz, güzel şekilde onlara hizmet edeceğiz." dedi. Yöresel ürünlerin satıldığı işletmenin müdürü Ayhan Abrek de gelen misafirlerin badem şekeri, kahve ve kolonya gibi yöresel ürünleri beğendiğini, buna yönelik de hazırlıkları tamamladıklarını belirtti. - "Mardin hayal ettiğimden daha güzel" Kahramanmaraş'tan gelen ziyaretçilerden Zeliha Neşeli, bayram tatilini Mardin'de geçirmek için geldiklerini söyledi. Neşeli, "Daha önce buraya gelmeyi düşünüyorduk. Tarihi yapılarını ve mimarisini çok merak ediyorduk. Bu nedenle burayı tercih ettik. Çok beğendik." diye konuştu.