Üniversite öğrencileri, yetim ve öksüz çocukları bayramda sevindirmek için seferber oldu

AYDIN ARİK - Diyarbakır'da üniversite öğrencileri, başlattıkları kampanyayla yetim ile öksüz çocuklara bayramlık hediye etti.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Diyarbakır'a gelerek Dicle Üniversitesinde okuyan, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Selahattin Eyyubi Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, "Bir Tutam İyilik Projesi" kapsamında kampanya başlattı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yurt idaresinin desteğiyle yürütülen kampanyada, yurtta kalan öğrenciler, harçlıklarından ve burslarından ayırdıkları paraya ailelerinin gönderdiği yardımı da katarak, 8 yetim ile öksüz çocuğa Ramazan Bayramı için giysi ve ayakkabı aldı.

Yurt müdürü Turan Ağar, AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanlığının ramazan dolayısıyla başlattığı proje kapsamında öğrencilerle yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

Kampanya kapsamında 1340 öğrenciyle temasa geçtiklerini belirten Ağar, toplanan parayla dar gelirli 8-12 yaş arası yetim ve öksüz 8 çocuğa bayramlık aldıklarını ifade etti.

- "Öğrenciler arasında sorumluluk bilinci gelişti"

Üniversite öğrencilerinden Emrullah Bali, yardım kampanyasına harçlıklarıyla da destek verdiklerini söyledi.

Güzel ve örnek bir çalışma yapıldığını anlatan Bali, "Ramazan ayının manevi atmosferinde bu çalışmayı yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Gerçekten hayırlı ve güzel bir şey. Öğrenciler burslarından ve harçlıklarından para ayırıp, bu kampanyaya gönülden katıldılar. Farkındalık oluştu. Öğrenciler arasında sorumluluk bilinci gelişti." dedi.

Fedai Ömeroğlu ise projeye gönüllü destek verdiği için çok mutlu olduğunu belirtti.

Kampanyanın çok güzel olduğunu dile getiren Ömeroğlu, "Bir kişinin hayatına dokunmanın sevinciyle biriktirdiğim harçlık ve ailemin gönderdiği parayla yardımda bulunmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.