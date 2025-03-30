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        Diyarbakır'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 17:46 Güncelleme: 30.03.2025 - 17:46
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        Diyarbakır'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        D.G. idaresindeki 47 AD 367 plakalı traktör, kırsal Dolunay Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada traktördeki 6 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Kocaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan H.G. (15) müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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