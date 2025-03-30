Diyarbakır'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
D.G. idaresindeki 47 AD 367 plakalı traktör, kırsal Dolunay Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada traktördeki 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Kocaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan H.G. (15) müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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