Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenlendi.

İslami sivil toplum kuruluşları öncülüğünde gerçekleştirilen protesto için merkez Kayapınar ilçesinde bir araya gelen katılımcılar, Filistin bayraklarıyla 15 Temmuz Şehitler Parkı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşe katılanlar sık sık tekbir getirdi, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Basın açıklamasını okuyan Recep Doğru, İsrail'in saldırıları sonucu binlerce kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

"İsrail ateşkese de uymayarak saldırılarını sürdürdü. Gazze'de, insanlık tarihinde örneğine az rastlanır bu zulüm tüm dünyanın gözleri önünde yaşandı ve ne yazık ki yaşanmaya devam ediyor." diyen Doğru, Gazze'ye insani yardımların girişinin engellendiğini söyledi.

Program, okunan duayla sona erdi.