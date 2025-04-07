Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Güran ailesinin avukatları istinaf mahkemesine sanıkların cep telefonu kayıtlarına ilişkin rapor sundu

        Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın ailesinin avukatları, bir adli bilişim mühendisinin 4 sanığın cep telefonu imajlarına ilişkin hazırladığı raporu, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 16:02 Güncelleme: 07.04.2025 - 16:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güran ailesinin avukatları istinaf mahkemesine sanıkların cep telefonu kayıtlarına ilişkin rapor sundu
        ABONE OL

        Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın ailesinin avukatları, bir adli bilişim mühendisinin 4 sanığın cep telefonu imajlarına ilişkin hazırladığı raporu, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne sundu.

        Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ailesinin avukatları, sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın olay gününe ilişkin cep telefonu imajlarının adli bilişim mühendisi tarafından incelenmesi sonucu hazırlanan raporla ilgili basın toplantısı düzenledi.

        Adli bilişim mühendisinin tespitleri ile dava dosyasında yer alan daraltılmış baz çalışması ve Ulusal Kriminal Büro'nun raporuna ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı raporla ilgili konuşan avukat Mahir Akbilek, Narin Güran cinayeti davasında yerel mahkemenin kararına ilişkin istinaf sürecinin devam ettiğini söyledi.

        Beklentilerinin, delillerle olayın açıklığa kavuşması olduğunu ifade eden Akbilek, "Hakikate ulaşmaya yardımcı olması gayesiyle sanıkların cep telefonlarının imajlarından elde edilecek verilere erişilerek alanında uzman bilirkişiler tarafından anlaşılır metin ve grafiklere dönüştürülmesini sağlamak için yaptığımız çalışma tamamlanmıştır." dedi.

        Avukat Yılmaz Demiroğlu ise hakikate ve adalete ulaşma gayesiyle sanıkların telefon imaj kayıtları üzerinde uzman bilirkişi incelemesi yapıldığını ve rapor hazırlandığını belirtti.

        Demiroğlu, "Elde ettiğimiz sonuçlar ve yorumlarımıza göre Nevzat Bahtiyar'ın verdiği beyanların hakikate uymadığı ve savunmasının çöktüğü sonucuna ulaşmış bulunmaktayız. İlk derece mahkemesinin kararında kısmen esas aldığı daraltılmış baz raporuyla ilgili Türkiye'nin en yetkin bilirkişilerinden uzman raporu aldık. Raporda, noktasal tespitin mümkün olamayacağı anlık canlı takipte dahi 500 metreyle 2 kilometre arasında yanılma olabileceği, bu şekilde yapılan konum tespitinin mümkün olamadığı sonucuna varılmıştır. Olayın aydınlatılması için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

        Demiroğlu, müvekkillerinin tutukluluğunun değerlendirilerek, tahliyeleri için başvuru yapacaklarını söyledi.

        Narin Güran cinayeti davasında mahkeme heyeti, 28 Aralık 2024'teki duruşmada, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
        İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
        Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etti! Düşme anı kamerada!
        Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etti! Düşme anı kamerada!
        Ağaçta gelen ölüm! Cenazesini itfaiye ekipleri indirdi!
        Ağaçta gelen ölüm! Cenazesini itfaiye ekipleri indirdi!
        81 il mahkemesince 2 yıldır aranıyordu! Suç makinesi: 410 sabıka!
        81 il mahkemesince 2 yıldır aranıyordu! Suç makinesi: 410 sabıka!
        Piyasalarda çöküş ne kadar sürecek?
        Piyasalarda çöküş ne kadar sürecek?
        Trump'ın gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat mı?
        Trump'ın gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat mı?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        10 yaşındaki Berfin'i öldüren darbe!
        10 yaşındaki Berfin'i öldüren darbe!
        Katil maganda yakalandı! 'Ateş etmeyin' diye uyarmıştı...
        Katil maganda yakalandı! 'Ateş etmeyin' diye uyarmıştı...
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Borsalarda deprem
        Borsalarda deprem
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takibe aldı
        Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takibe aldı
        'Yerlisaray’a bir üye daha!
        'Yerlisaray’a bir üye daha!
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        Netanyahu UCM endişesiyle ABD rotasını uzattı
        Netanyahu UCM endişesiyle ABD rotasını uzattı
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"

        Benzer Haberler

        DSİ'den Diyarbakır'a 22 yılda 105 milyar 745 milyon liralık yatırım
        DSİ'den Diyarbakır'a 22 yılda 105 milyar 745 milyon liralık yatırım
        Otobüsün motor kısmındaki yangını üfleyerek söndürmeye çalıştı
        Otobüsün motor kısmındaki yangını üfleyerek söndürmeye çalıştı
        Yola çıkan domuz kazaya neden oldu: 1 ölü, 6 yaralı
        Yola çıkan domuz kazaya neden oldu: 1 ölü, 6 yaralı
        Diyarbakır'da turizmciler ve esnaf çifte bayram yaptı
        Diyarbakır'da turizmciler ve esnaf çifte bayram yaptı
        Diyarbakır'da oluşturulan gezici klinikle besi ve kümes hayvanlarına mobil...
        Diyarbakır'da oluşturulan gezici klinikle besi ve kümes hayvanlarına mobil...
        Bakımını yaptığı inek, besiciyi tekmeledi; o anlar kamerada
        Bakımını yaptığı inek, besiciyi tekmeledi; o anlar kamerada