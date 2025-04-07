Güran ailesinin avukatları istinaf mahkemesine sanıkların cep telefonu kayıtlarına ilişkin rapor sundu

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın ailesinin avukatları, bir adli bilişim mühendisinin 4 sanığın cep telefonu imajlarına ilişkin hazırladığı raporu, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne sundu.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ailesinin avukatları, sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın olay gününe ilişkin cep telefonu imajlarının adli bilişim mühendisi tarafından incelenmesi sonucu hazırlanan raporla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Adli bilişim mühendisinin tespitleri ile dava dosyasında yer alan daraltılmış baz çalışması ve Ulusal Kriminal Büro'nun raporuna ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı raporla ilgili konuşan avukat Mahir Akbilek, Narin Güran cinayeti davasında yerel mahkemenin kararına ilişkin istinaf sürecinin devam ettiğini söyledi.

Beklentilerinin, delillerle olayın açıklığa kavuşması olduğunu ifade eden Akbilek, "Hakikate ulaşmaya yardımcı olması gayesiyle sanıkların cep telefonlarının imajlarından elde edilecek verilere erişilerek alanında uzman bilirkişiler tarafından anlaşılır metin ve grafiklere dönüştürülmesini sağlamak için yaptığımız çalışma tamamlanmıştır." dedi.