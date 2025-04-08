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        Diyarbakır'ın Hani Belediye Başkanı Narin'in terör suçundan yargılanmasına devam edildi

        Diyarbakır'da Hani Belediye Başkanı Besile Narin'in, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan açılan davada yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 10:36 Güncelleme: 08.04.2025 - 10:36
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        Diyarbakır'ın Hani Belediye Başkanı Narin'in terör suçundan yargılanmasına devam edildi
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        Diyarbakır'da Hani Belediye Başkanı Besile Narin'in, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan açılan davada yargılanmasına devam edildi.

        Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Narin katılmazken, avukatı hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında hazırladığı mütalaada, Narin'in cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

        Bir kişinin başka suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tanık sıfatıyla dinlendiği duruşmada, Narin'in avukatı, dinlenilecek bazı tanıkların beyanları ile mütalaaya ilişkin savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, bazı tanıkların dinlenilmesini kararlaştırarak duruşmayı 26 Haziran'a erteledi.

        Belediye Başkanı Narin hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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