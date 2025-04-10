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        Devlet desteğiyle tesisini yenileyen girişimci kapasitesini ikiye katladı

        AHMET KAPLAN - Diyarbakırlı girişimci Ahmet Ay, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle yenilediği kırmızı et kesimhanesinde kapasitesini ikiye katladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 11:27 Güncelleme: 10.04.2025 - 11:27
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        Devlet desteğiyle tesisini yenileyen girişimci kapasitesini ikiye katladı
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        AHMET KAPLAN - Diyarbakırlı girişimci Ahmet Ay, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle yenilediği kırmızı et kesimhanesinde kapasitesini ikiye katladı.

        Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında TKDK, girişimcilere birçok alanda hibe destek sağlamaya devam ediyor.

        Merkez Sur ilçesinde 2001'de kırmızı et kesimhanesi kuran Ahmet Ay (59) da 2019 yılında tesisinin modernizasyonu için hazırladığı projeyi TKDK'ye sundu.

        Projesi onaylanan Ay, hibe edilen yaklaşık 1 milyon 500 bin lira katkıyla tesisini modern hale getirdi.

        Girişimci Ay, AA muhabirine, 5 bini kapalı 53 bin metrekare alan üzerine kurduğu tesisin 2001'de faaliyete başladığını belirtti.

        Tesisinin zamanla eskidiğini ve günün şartlarını karşılayamaz duruma geldiğini ifade eden Ay, tesisi Avrupa standartlarına uygun hale getirmek için modernizasyon kararı aldıklarını söyledi.

        TKDK'ye sundukları projenin kabul edildiğini anlatan Ay, kurumun 3 milyon lira olan proje bedelinin yüzde 50'sini hibe destek olarak kendisine sunduğunu ifade etti.

        - "Destekler Türkiye'deki işletmeler için bulunmaz bir fırsat"

        Proje kapsamında soğutma gruplarını, kesim salonundaki bantları ve bütün tesisatı yenilediklerini belirten Ay, şöyle konuştu:

        "Tarım ve Orman Bakanlığı ile TKDK'ye teşekkür ediyoruz. Türkiye'de Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı böyle bir kurumun olması çok güzel. Yaptığımız çalışmayla tesisimizi Avrupa Birliği ve dünya standartlarına uygun hale getirdik. Bu desteği aldıktan sonra kapasitemiz ikiye katlandı, istihdam ettiğimiz kişi sayısı 20'den 40'a çıktı. Bu destekler Türkiye'deki işletmeler için bulunmaz bir fırsat. Kesim kapasitemiz günlük bin küçükbaş hayvandan 2 bine, 100 büyükbaştan 200'e yükseldi. Et depolama alanlarımızı soğutma anlamında daha iyi duruma getirdik. Etlerimiz soğuk zincir kırılmadan kesim yerinden market ve kasaplarımıza ulaştırılıyor. Ette önemli olan soğuk zincirinin kırılmaması ve bakterinin ürememesi."

        Kesilen hayvanların yüzde 80'inin ulusal marketlerin merkezlerine, diğerlerinin Diyarbakır'da tüketildiğini kaydeden Ay, hayvanlarını tesise getiren firma ya da kasaplara da kesim hizmeti verdiklerini söyledi.

        Tesiste hem kendi markalarıyla hem de fason olarak kavurma, salam, sosis ve sucuk gibi mamuller üretmek için proje hazırladıklarını belirten Ay, projelerinin TKDK tarafından kabul görmesi durumunda çalışmalara başlayacaklarını kaydetti.

        Ay, "Hedefimiz, kendi markamızla burada kesilen hayvanı mamul haline getirip marketlerde ya da kendi mağazalarımızda satışa sunmak." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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