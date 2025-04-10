AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, Dicle Üniversitesinde söyleşiye katıldı

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, Dicle Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu tarafından düzenlenen "AJet ile Yükseliş: Liderlik ve Vizyon" konulu söyleşiye katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi Celal Güzelses Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Vedat Veli Çay, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Eronat, geleceğe dair yaklaşımları birlikte değerlendirmek üzere bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Eronat, "Dicle Üniversitesi olarak, yalnızca akademik bilgi üretmeyi değil aynı zamanda sektörlerin gelişim dinamiklerine entegre olmayı ve toplumla bütünleşmiş bir yükseköğretim anlayışını benimsemeyi sürdürüyoruz. Sivil Havacılık Yüksekokulumuz, bu yaklaşımın somut örneklerinden biridir. Kurum olarak havacılık sektörüne yalnızca teknik bilgiyle değil aynı zamanda etik sorumluluk, çözüm odaklılık ve yenilikçilik gibi değerlerle donanmış bireyler kazandırmak önceliklerimiz arasında yer almaktadır." ifadelerini kullandı.