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        AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, Dicle Üniversitesinde söyleşiye katıldı

        AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, Dicle Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu tarafından düzenlenen "AJet ile Yükseliş: Liderlik ve Vizyon" konulu söyleşiye katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 16:50 Güncelleme: 10.04.2025 - 16:57
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        AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, Dicle Üniversitesinde söyleşiye katıldı
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        AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, Dicle Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu tarafından düzenlenen "AJet ile Yükseliş: Liderlik ve Vizyon" konulu söyleşiye katıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi Celal Güzelses Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Vedat Veli Çay, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Eronat, geleceğe dair yaklaşımları birlikte değerlendirmek üzere bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

        Eronat, "Dicle Üniversitesi olarak, yalnızca akademik bilgi üretmeyi değil aynı zamanda sektörlerin gelişim dinamiklerine entegre olmayı ve toplumla bütünleşmiş bir yükseköğretim anlayışını benimsemeyi sürdürüyoruz. Sivil Havacılık Yüksekokulumuz, bu yaklaşımın somut örneklerinden biridir. Kurum olarak havacılık sektörüne yalnızca teknik bilgiyle değil aynı zamanda etik sorumluluk, çözüm odaklılık ve yenilikçilik gibi değerlerle donanmış bireyler kazandırmak önceliklerimiz arasında yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

        Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Çay ise bu tür buluşmaların gençlerin kariyer planlamasına ışık tutarken, aynı zamanda bölgenin kalkınmasına da ciddi katkılar sağladığını belirtti.

        AJet Genel Müdürü Sarp da Türkiye'nin havacılık ve uzay alanındaki insan kaynağını geliştirme hedefinin öne çıktığını belirterek, Dicle Üniversitesi'nin Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'ne dönüşüm sürecinde olmasının, AJet'in insan kaynağı stratejileriyle örtüşen bir vizyon olduğunu kaydetti.

        Söyleşi daha sonra soruların yanıtlanmasıyla devam etti.

        Program sonunda AJet Genel Müdürü Kerem Sarp'a, katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

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