Diyarbakır'da "1. Dicle Üniversitesi Doğu Pediatri Tıp Öğrenci Kongresi" düzenlendi.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen kongrenin açılışında konuşan DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Eronat, şunları kaydetti:

"59 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye’nin en eski ve köklü tıp fakültelerinden biri olan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, sizleri yalnızca iyi birer hekim değil aynı zamanda iyi birer insan olarak yetiştirmeyi görev bilmektedir. Şimdiye kadar binlerce mezun vermiş, nice başarılı hekimler bu sıralardan geçmiştir. Şimdi, geleceğe daha sağlam adımlarla yürümek adına önemli adımlar atmaktayız. Yeni hastane projemizle siz değerli öğrencilerimiz çağdaş kliniklerde eğitim imkanlarına kavuşacaksınız. Modern teknolojiyle donatılmış, daha geniş altyapıya sahip bir eğitim ortamı hazırlıyoruz. Çünkü biliyoruz ki iyi hekimler ancak güçlü bir eğitim ortamında yetişir. Bu yolda birlikte yürüyoruz. Sizlerin motivasyonu, bizim en büyük gücümüzdür. Dicle Üniversitesi olarak her zaman yanınızda olmaya, sizlere en iyi eğitimi sunmaya devam edeceğiz. Hepinize bu zorlu ama bir o kadar da onurlu yolculukta başarılar diliyor, hekimlik yolunda attığınız her adımın anlamlı ve kalıcı olmasını temenni ediyorum."