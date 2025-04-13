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        Isparta'da trafik kazasında hayatını kaybeden komiserin cenazesi Diyarbakır'da defnedildi

        Isparta'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden komiser Nazım Akkoyun'un cenazesi Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 12:04 Güncelleme: 13.04.2025 - 12:04
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        Isparta'da trafik kazasında hayatını kaybeden komiserin cenazesi Diyarbakır'da defnedildi
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        Isparta'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden komiser Nazım Akkoyun'un cenazesi Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde toprağa verildi.

        Geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli komiser Nazım Akkoyun'un cenazesi memleketi Diyarbakır'ın Eğil ilçesine getirildi.

        Akkoyun'un cenazesi ilçeye bağlı kırsal Ilgın Mahallesi'nde defnedildi.

        Cenazeye, Akkoyun'un ailesi ve yakınları, Eğil İlçe Emniyet Amiri İdris Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Ahmet Musap Ilkım ve vatandaşlar katıldı.

        Komiser Nazım Akkoyun, kullandığı 34 DAJ 348 plakalı otomobilin Gökçay Mesire alanı mevkisinde su kanalına devrilmesi sonucu yaşamını yitirmişti.

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