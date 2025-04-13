Isparta'da trafik kazasında hayatını kaybeden komiserin cenazesi Diyarbakır'da defnedildi

Cenazeye, Akkoyun'un ailesi ve yakınları, Eğil İlçe Emniyet Amiri İdris Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Ahmet Musap Ilkım ve vatandaşlar katıldı.

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