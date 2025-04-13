Dicle Üniversitesi öğrencisi Altun, Türkiye Şampiyonu oldu

Dicle Üniversitesi öğrencisi milli sporcu Elif Berfin Altun, katıldığı Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Altun'un Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen müsabakada "Büyük Kadınlar" kategorisinde verdiği mücadelede Türkiye rekoru kırarak şampiyon olduğu belirtildi.

Altun'un elde ettiği birincilikle olimpik kadroya davet edildiği ifade edilen açıklamada, "Milli sporcu, 20 Mayıs 2025'te Almanya'da düzenlenecek Gençler Dünya Kupası, 12 Haziran 2025'te yine Almanya'da yapılacak Büyükler Dünya Kupası ve 6 Kasım 2025'te Mısır'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek." ifadelerine yer verildi.