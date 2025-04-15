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        Diyarbakır'da Sağlıklı Hayat Akademisi Projesi başladı

        Sağlık Bakanlığınca başlatılan ve sağlıklı yaşam bilincini artırmayı hedefleyen Sağlıklı Hayat Akademisi Projesi, Diyarbakır'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 15:09 Güncelleme: 15.04.2025 - 15:50
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        Diyarbakır'da Sağlıklı Hayat Akademisi Projesi başladı
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        Sağlık Bakanlığınca başlatılan ve sağlıklı yaşam bilincini artırmayı hedefleyen Sağlıklı Hayat Akademisi Projesi, Diyarbakır'da başladı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezi, Ergani Sağlıklı Hayat Merkezi, İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri aracılığı ile 17 ilçede Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) Projesi kapsamında eğitimlere başlandı.

        Proje ile Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı kapsamında koruyan sağlık modeliyle sağlıklı yaşam eğitimleri ve danışmanlık hizmetleri vererek sağlıklı toplumun oluşmasını amaçlayan sağlık merkezlerinde, aile hekimliği hizmetlerini desteklemek ve güçlendirmek, diyetisyenlik, psiko-sosyal destek, fizyoterapi, çocuk gelişimine yönelik hizmetlere erişimi kolaylaştırmak, tütün ve benzeri bağımlılık yapıcı maddelerin yol açtığı sağlık riskleri ve tehditleri ile mücadele etmek, sağlıklı beslenme ve hareketli hayat programı çerçevesinde yürütülen uygun beslenme alışkanlıklarını kazandırmak ve obezite ile mücadele etmek, ruh sağlığını korumak, sağlıklı yaş alma ve toplumun yaşam kalitesini yükseltece alışkanlıkları kazandırmak hedefleniyor.

        Program kapsamında "kanser taramaları ve erken teşhis", "koruyucu sağlık hizmetleri ve aile hekimliği", "sağlıklı beslenme ve obezite ile mücadele", "fiziksel aktivite ve hareketli yaşamı destekleme", "akılcı ilaç uygulamaları", " kronik hastalıkları önleme ve farkında olma", "sağlıklı kadın ve sağlıklı nesil", "bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı alışkanlıklar", "ruh sağlığı ve mutlu bireyler" konularında eğitimler veriliyor.

        Eğitimlere katılım sağlamak isteyen vatandaşların, sağlıklı hayat merkezleri, ilçe sağlık müdürlükleri veya toplum sağlığı merkezlerine başvurarak eğitime katılım için kayıt yaptırabilir.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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