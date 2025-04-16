Çermik'te 2 mahallede kilitli parke taşı döşeme çalışması yapılıyor
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kilitli parke taşı döşemesi çalışması yürütülüyor.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kilitli parke taşı döşemesi çalışması yürütülüyor.
Çermik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Tepe ve Boztarlı Mahallesinde kilitli parke taşı döşeme çalışması gerçekleştiriliyor.
Çalışmaları inceleyen Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, vatandaşlara daha konforlu ulaşım hizmeti sunmak için çalıştıklarını kaydetti.
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